Ученик: Не искам да ставам като тези хора, които бъркат по кофите

© Все повече деца остават трайно в класните стаи. По данни на образователното министерство отпадащите ученици вече са по-малко от средното за Европейския съюз. Как училището се превръща в ценност за родителите и за децата?



Проверихме колко от учениците, които са тръгнали в първи клас и са стигнали до края на задължителното образование у нас – са завършили 7. клас.



Под 1000 деца са отпаднали от системата, като от ведомството обръщат внимание, че в този брой влизат и учениците, напуснали България.



Трябва да отбележим, че за същия период правителството въведе и Механизъм за обхват на учениците. Най-общо казано - създават се екипи от различни институции, които разговарят с родителите и се стремят да решат проблемите им, за да изпратят децата си в клас. Тези екипи са над 1000.



Какви са причините за отпадането им?



Просветното министерство посочва 5 основни причини.



липса на ангажираност от страна на семейството - 26,34%



натрупване на отсъствия - 7,58%



тежко материално положение - 4,24%



трудна адаптация - 1,47%



обучителни затруднения - 2,32%



Водещата от тях е липса на ангажираност и подкрепа от страна на семейството - над 1/4 от учениците не влизат в класните стаи по тази причина. Обикновено това се дължи на култорологични особености. На второ място е посочено натрупването на отсъствия, тежко материално положение, трудна адаптация, обучителни затруднения.



Равномерен ли е броят на отпадащите ученици в страната или има райони, които са по-засегнати от други?



Има райони-отличници и райони, където учениците се убеждават по-трудно да влязат в класните стаи.



Почти 100% например от учениците в област Габрово посещават училищата. На другият полюс е Силвен, където отпадналите ученици са над 11%.



Много от децата в 106. училище в София са били застрашени от отпадане. Но с последователност и упоритост децата са останали трайно в клас.



Албена е майка на 4 деца и всички са изрядни. Най-малки са Кирил и близначката му Христина.



За семейството на Албена училището е ценност.



"Да се научат да пишат, да четат. Това е най-важното“, казва майката.



"Не искам да ставам като тези хора, които бъркат по кофите“, споделя Кирил Петров, ученик.



Той и сестра му са сред най-ангажираните в учебния процес.



"Кирил е страшно добър в математиката. Хриси е много добра във всякакви творчески предмети“, обясни Яна Стамова, кл. ръководител в 106. ОУ "Григорий Цамблак“.



Директорът, учителите и медиаторите държат непрекъсната връзка с всички родители - веднага проверяват защо детето не е на училище. Ако се налага, ги посещават още по време на учебния ден и ги водят в клас.



"Готови сме за нови приятели и приключения“, усмихнато ни казват децата



"В подготвителната група е най-трудно да ги убедим. То не иска да стане, на него му се спи - късно снощи легнахме. Много е трудно“, заяви Ирена Цукева, директор на 106. ОУ "Григорий Цамблак“.



След като изградят навици обаче, в прогимназията отсъстват по изключение.



А в Монтана Георги е сред многото поводи за гордост на Трето основно училище "Доктор Петър Берон“. От днес е вече седмокласник.



"В началото имах проблеми с деца от различните класове затова, че съм от ромски произход и все такива неща“, казва Георги.



Преодолява притесненията си с подкрепата на семейството и учителите. Бързо намира и приятели. Участва в олимпиади и конкурси – предимно по български език, от които се връща с медали за призови места. Смята, че успехите му се дължат на едно от добрите му качества.



"Усърдност! Защото ако трябва да направя нещо – трябва да го направя! Дори и да сбъркам – пак ще започна отначало!“, споделя момчето.



Баща му се гордее със сина си и сестра му. Тя завършва образованието си и иска да следва медицина.



"Имах приятели, които не са образовани и исках да не съм като тях. Даже и досега – гледам да страня от тях и гледам да се уча. И аз още се уча в някои неща“, обясни Денислав Стефанов, баща на Георги.



Ключова връзка между Георги, родителите му, съучениците и учителите, е образователният медиатор в учебното заведение Радостина Каменова. Тя работи като учител по английски в детска градина. Има опит и в социалните дейности, където е срещала деца и семейства в риск.



"Ние с точно тази цел работим – с цел мотивация, превенция от отпадане, добри примери даваме винаги. Трудно е, наистина много е трудно“, обясни пред bTV Радостина.



Освен нови управници на двете учебни заведения, двамата са и семейство



От УНИЦЕФ потвърждават, че съвместните усилия на различните институции, както и на неправителствения сектор дават резултат - отпадащите ученици намаляват. За да влязат всички в клас обаче са необходими допълнителни усилия.



"Защото е много погрешно, че е нежелание от страна на родителите или повишен брой отсъствия са всъщност реалните причини за отпадането. Реалните причини са много по-дълбоки“, коментира Мария Янкова, програмен директор "Образование“.



От края на миналата учебна година до началото на втория учебен срок върнатите и трайно останали да учат ученици са над 14, а новите отпаднали ученици са малко над 2000.