Ученик: Всеки има право на избор дали иска да учи в училище или да си губи времето с телефона
Министърът на образованието Красимир Вълчев уточнява, че със забраната, която се очаква през ноември, няма да се определят конкретни правила за съхранение и използване на телефоните. "Има няколко варианта за организация, Законът няма да предписва, ние също няма да предписваме, ще оставим всяко училище да намери най-добрата организация“, обяснява Вълчев.
В момента в много училища вече действат правила за неизползване на телефоните в час. Някои учители ги събират на бюрото си, други настояват устройствата да бъдат на безшумен режим, а трети разчитат на самоконтрол от страна на учениците.
В столичното 107-мо основно училище решението ще бъде телефоните да се събират на входа в заключени кутии при охраната. "Всеки клас си има кутия, която се заключва, а ключът се държи от дежурния ученик на класа. Това не е непозната практика“, обяснява пред БНТ директорът Данко Калапиш.
Директорът обаче има и по-иновативна идея – всяко дете да използва магнитно калъфче за телефона си. При влизане в училище калъфчето се заключва чрез специална машина и телефонът не може да се използва през деня. "Все още ценово не мога да кажа и кой би я изпълнил, но има доста примери от Япония и САЩ, където това работи“, добавя Калапиш.
В 119-то средно училище подходът ще е по-различен – ученикът ще изключва телефона и ще го държи в раницата си. "Ще обсъдим това много внимателно с родителите, за да няма съпротива“, казва директорът Диян Стаматов. Други възможности, които се обсъждат, включват оставяне на телефона у дома, използване на персонални заключващи се касетки в училище или също магнитния модел. Стаматов прогнозира, че през първия месец ще има значителна съпротива от учениците.
Не всички ученици са съгласни с новото правило. Христо Гергов от 11 клас смята, че забраната е ненужна.
"Всеки има право на избор дали иска да учи в училище или да си губи времето с телефона“, казва той. Ян Делибозов, също от 11 клас, допълва: "Ежедневието на всеки човек е различно, може да се случат неочаквани неща и човек трябва да може да реагира. Не е ок да се забранява телефонът.“
преди 2 ч. и 22 мин.
