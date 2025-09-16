ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ученик стреля с пистолет в междучасието през прозореца на класната стая
При възпроизвеждане на изстрела в класната стая е имало и други ученици. Няма пострадали. Директорът на училището е подал сигнал за инидента на тел. 112, а ученикът, който е в 9 клас и тренира футбол, е отведен при охранителя, който е взел пистолета от раницата.
На място е пристигала полиция, но ученикът вече е бил напуснал училището, под предлог, че отива да си купи закуска. Учениците, които са станали свидетели на инцидент,а са разпитани. Докладна от директора е подадена в РУО- Хасково, информира bTV.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Инспектират училищните автобуси и след първия учебен ден
14:08 / 16.09.2025
Собственици на електрически автомобили от цялата страна се събира...
13:44 / 16.09.2025
Само на 59 години си отиде Стефан Николов
13:19 / 16.09.2025
Желязков свика Националния борд по водите: Нямаме оправдания, че ...
13:10 / 16.09.2025
Работодателите категорично против минималната заплата да стане 62...
12:58 / 16.09.2025
Камера е заснела тежката катастрофа със загинал в София, май е им...
12:48 / 16.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
05:30 / 14.09.2025
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
22:11 / 14.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета