Училищен директор за забраната за използване на мобилни телефони в училище: Не е толкова трудно, въпрос на воля е
Докато възрастните могат да контролират времето, прекарано пред мобилни устройства, при подрастващите подобен самоконтрол е практически невъзможен, подчерта той. "Свободата, предоставена чрез мобилния телефон, оказва много голямо отрицателно въздействие. Намалената концентрация е второто нещо, което мигновено може да бъде забелязано. Това намалява ефективността на учебния процес“, обясни Стаматов.
Затова въвеждането на забрана за използване на мобилни телефони в училище според него е наложителна. "Не е толкова трудно, въпрос на воля. Не бих казал, че тук има политическо въздействие, защото за мен няма политическа сила, която да е на мнение, че едно подрастващо дете може да самоконтролира своето поведение по отношение на новите технологии. Неслучайно в много страни се започна с тотална забрана за използване на мобилни телефони до определена възраст, а след това и сериозна национална регулация за използване на определени приложения от подрастващите. В България и двете неща са на фаза предзаконови разпоредби, т.е. движим се бавно, но в правилна посока“, смята Диян Стаматов.
Министерство на електронното управление вече неколкократно представя възможността в рамките на следващите 12 месеца да бъде въведен персонален електронен сертификат на всеки ученик в дигиталното пространство, добави той. "Това е нещо като лична карта в дигиталното пространство, с която да се влиза и с която не може да бъде манипулирана възрастта на използващия съответния мобилен телефон или приложение. Има възможност това да се приложи и да няма проблем за използване на дигиталните технологии от учителя в учебния процес тогава, когато е необходимо“, обясни Стаматов.
