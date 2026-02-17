Училището в "Долно Езерово" ще има модерна STEM среда
Проектът ще бъде реализиран чрез финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), а стойността му е малко над 50 хил. евро.
Ще бъдат закупени 5 броя лаптопи от 12-то поколение, 4К видеоконферентна система, 4 видеоконферентни системи FULL HD, както и един графичен преносим компютър.
Ще се осигурят още интерактивни дисплеи от 86 инча (1 брой), 75 инча (1 брой) и 65 инча (3 броя), LED видеостена, интерактивна маса и интерактивен под с 3D очила за виртуална реалност.
По третата обособена позиция в обществената поръчка ще се осигури машина за изрязване и релеф.
Според техническата спецификация проектът трябва да бъде изпълнен най-късно до 31 май 2026 г.
