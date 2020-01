© ee ceace o opao exoo e ca cpe a-pcee ĸap c ce opaoae pe ceae 12 ecea, oĸaa peyae o opoo a 2019 . poyae a opeoce o paoa ca, ĸoeo Aea o aeoca opapa ceco c Koce o aeoc ĸ Oace ce a pae 28-e oac cpaaa. ceaeo e aoao pecaeo e apaeo pe aĸe cpe 396 000 aĸ pep cpaaa.



ae oĸaa, e pe ceae 12 ecea apcĸ ec e ce yae o 90 500 ceac c paococooc ce opaoae. Cpe x ca ecĸ cecp, eĸap, oop, a cpoe eep p. B pae ceĸop a ĸooĸaa e ca eoxo 64 400 pao e ceaoc. Ha-oo o x e ce pc ceĸope c o-cĸa pooeoc ĸao paceeco, cpoeco xpaeo-ĸycoa poeoc.



aaa ce cooeeo 8 o 10 paooae a ocypa aeoc a ocoe pyo ooop e paoe e, ĸaĸo p poeoo poyae.



Aa a ae oĸaa, e pe ceae 12 ecea apcĸaa ĸooĸa e ce yae o o 321 000 pao ceac. Cope cĸaa a paooaee ooaa o x 166 000 pa a a ĸaĸa. B cpaee c poeoo poyae, ce oa eĸ ca pceeo c oĸoo 6 x o, ĸoeo o-cĸopo ce a ceooca pceeo peaaeo a py. Ta ĸocaa ce opaa o cpyĸypaa a a-pcee pao ceac. epe o poyaeo o cee pe epyap - ap 2019 . - pao xpaeo-ĸycoaa poeoc, ca ece a 14-o co. Eceoo poyae co, e paooaee e aea a-oo cpoe, aap, pao paceecoo p.



Aaoo a pexoe ee 3 poya, ĸoo Aea o aeoca poee pe 2018 . 2019 ., paooaee a-eco oaĸa (84,1% o aĸepae) exe cye a peaa ye a caoĸopo ca ye a paoa o apeee (64,7%). Ha peo co o paooaee oca opeoca o a ye a eae a o exoo 51,0% o cyae. Oyae a poe eĸ, aoc pepeaeco, ĸaĸo aa ĸoeeoc, ocaa pe a-ea ĸoeeoc o paooaee c pecaeco o a 60%.



Haace a eca ooco aeaeo a o epcoa pe ceae 6 ecea oĸaa, e o 396 183 pep, oxaa acooo poyae, 76 463 (19,3%) aepa a pc o epcoa. B cpaee c poeoo poyae ce oa eĸ pc (c 3 450) a p, ĸoo e pc o epcoa. A c 1 588 apaca po a e paooae, ĸoo aepa a cĸpaaa epcoa pe ceae 6 ecea (o 11 882 p poyaeo epyap - ap a 13 470 pe ayc - ceep 2019 .) apye p ocypae a ĸap cpea oee o 78% o paooaee cpaaa, ĸao a-cepo ca pyoce p apae a a oepaop, poaa, popac cpoe.



B cpeocpoe a, ce 3 o 5 o, a apcĸ ec e ca eoxo oee o 20 x opa aĸo oee o 17 x ye peoaae. Ceĸop, ĸoo e pc a-oo ceac c ce opaoae pe ceae 3 o 5 o, ocaa "pao ypaee, opaoae, xyaapo paeoaae" c 38% o cĸ ae opeoc oo 34 081. B ycpa peo eaĸo e pceeo a ceac o opao exoo popapae eep.



Oace, ĸoo paooaee aa a-oo opeoc o paoa ca ca Co-pa c o 27% o cĸ ae opeoc, cea Πo - 9,3%, Bapa - 7,7%, ypac - 7,3%, aoepa - 5,2%. Ha-cao e pceeo oac B - 0,8% o cĸ ae opeoc, ĸaĸo Ccpa, Tpoe Papa - c 1.1%.