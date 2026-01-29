Само няколко дни след самоубийството на 18-годишния Билгин Алишев в Нова махала страх е сковал жителите на баташкото село. По принцип приветливите и разговорливи хора сега се страхуват и притесняват да говорят за трагедията и най-вече за причините, довели до смъртта на ученика.Тийнейджърът беше намерен обесен, а близките му обвиниха учителката по английски Елихан Хаджийска, която го тормозела от години.Само преди ден съученици и близки на загиналото момче шумно протестираха пред училището и искаха наказание за виновните. Хората, които се престрашават да споделят това, което знаят, вече се броят на пръсти. Пред училището, където е учил Билгин, срещаме Айше Мустафа.Жената видимо е разстроена от трагичния инцидент: "Моят внук учеше с Билгин в един клас. Всичко се знае. Тук е намесен тормоз от учителката. То не е отсега. Всички ученици са тормозени от нея. Не само тези в 12 клас, но и от другите класове", категорична е Айше.За тормоз от страна на учителката Елихан Хаджийска потвърждава и Селиха Гюнюм: "Да, истина е. Всичко, което казват учениците, е така. Билгин не беше отпаднало и меланхолично дете. Беше кротък, добър.По-добре да я махнат тази учителка, защото учител ще се намери, но детето няма да се върне", смята Селиха. И със страх в очите прошепва, че "над виновната учителка е разпънат чадър, тъй като мъжът ѝ Ахмед Хаджийски е партиец на ДПС и бивш кмет на Нова махала".Почернената майка Ифет Триградлиева сподели, че вече е изтощена и няма сили да изрича на глас причините, накарали единственото ѝ дете да посегне на живота си. Но причините витаят навсякъде в баташкото село. Личи си от хората, които ходят с наведени глави и погледи, забити в земята, и не смеят дори да се поздравят - от страх да не чуят нещо, което не искат.Всички съжаляват за Билгин, който бил сред най-добрите ученици в 12 клас в СУ "Кирил и Методий" и се е готвел за абитуриентски бал напролет. Живеел е заедно с майка си, която е разведена.Според негови близки и приятели конфликтът му с учителката Елихан Хаджийска започва още през 2021 г., когато тя се намесва в свада между него и друго момче от класа, на който тя е класен ръководител. След този случай тя започнала да отправя по адрес на Билгин хапливи коментари.Възмущавала се също, че я подминал, без да поздрави, с което уронвал авторитета ѝ.Братовчедката на Билгин - Зелиха Дост, с която били в един клас, споделя, че той бил обект на обиди и подигравки, например за това, че си оправял веждите.Алишев многократно се е оплаквал от отношението към него от страна на учителката. През 2024 г. Билгин дори споделя за тормоза по време на открит урок по гражданско образование с експерти от МОН. Реакция обаче няма, момчето дори е обвинено, че уронва престижа на училището.Според познати на семейството тийнейджърът е правил по-рано два опита за самоубийство. Преди две години се опитал да се хвърли от прозореца на 4-ия етаж на училището, но съучениците му го спрели.След това е опитал да пререже вените си, отново неуспешноТретият опит на 22 януари обаче се оказал фатален. Той си е окачил въжето и е намерен бездиханен в плевнята в дома си.Тялото на момчето е открито на 22 януари от Зелиха Дост и дядо ѝ. По думите на момичето, те са отишли да го търсят, след като Билгин е изпратил последна снимка и послание за сбогуване на друга тяхна приятелка.Според разказа на момичето това се е случило само часове след като преподавателката по английски Хаджийска е извикала него, други ученици и учители на "комисия", на която да бъде обсъдено поведението му. По думите на самата учителка, това е станало след бурна и непремерена реакция на Билгин заради ниска оценка.По време на самата комисия обаче младежът така и не получил възможност да се изкаже и да се защити, разказват негови съученици. Вместо това той е бил обиждан и заплашван, че няма да бъде допуснат до матури, твърдят връстниците му.Тази версия се потвърждава и от друг от преподавателите на Билгин - Осман Исаев. По думите му, момчето постоянно било прекъсвано от Хаджийска, която заявявала, че не иска да слуша "неговите лъжи". Това провокирало и гневна реакция от страна на ученика.Именно Исаев е последният човек, говорил с Билгин, преди той да отнеме живота си, като преподавателят се опитал да го успокои след комисията. Според него момчето е отговаряло спокойно. Малко по-късно обаче той получил обаждане, че ученикът му е намерен мъртъв.Учителката: Нахвърли ми се с обиди и крясъци, засипаха ме с лъжиУчителката по английски език Елихан Хаджийска категорично отрече да е подлагала Билгин или когото и да е друг ученик на тормоз."Аз съм готова да си подам оставката само заради това, че толкова лъжи се изсипаха по мой адрес. Първо да ви кажа, че много ми е жал за младия живот, много", коментира тя пред bTV.Тя разказва по-различна история от тази на учениците за събитията от 22 януари, като, по думите ѝ, проблемите с момчето започнали, след като тя писала отсъствие на негова съученичка."От това Билгин се ядосва, идва и ми се нахвърля пред учителската стая - с викове, с крясъци, с обиди. Аз от това се разтреперих и го извикахме пред комисията", обяснява Хаджийска.Министър Красимир Вълчев: Ще направим анонимни анкети, за да няма страхМинистерството на образованието и науката ще направи пълна проверка на случая със самоубийството на 18-годишния ученик в баташкото село Нова махала. Това съобщи министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев. "Цялостна проверка ще бъде направена, с всички хора ще бъде говорено, дори анонимни анкети ще бъдат направени, така че, ако някой има страх, да не се притеснява. Ще бъдем безкомпромисни! Ако има вина на длъжностни лица от системата? В такива случаи най-вероятно не е един виновният човек, за да се стигне до това", заяви той. С учениците от селото работи и психолог, а разследването по случая продължава. Родителите и учениците от средното училище настояват преподавателката Елихан Хаджийска да бъде отстранена от работа, защото според тях продължава да създава напрежение и конфликти сред децата. Междувременно експерти проверяват компетентността ѝ. В училището се очаква да бъде назначен и временно изпълняващ директор, тъй като сегашният Йордан Чалъков е в болнични и иска да се оттегли от поста.Позицията на Районното управление по образованието (РУО) в Пазарджик е, че не е имало информация за евентуалния тормоз срещу ученика. Депутатът от ПП-ДБ Стела Николова призова на страницата си във Facebook МОН да направи независима проверка по случая, тъй като "не може да се разчита на обективност от местното РУО". По думите ѝ, спрямо местната общност имало отправени заплахи и бил оказван натиск да не се разгласява случаят. "Плашили родители и ученици години наред, че ако се оплачат, може да закрият училището или родител може да загуби работата си", пише тя.Коментар от автора: Трагедията не е инцидент, а аларма за една прогнила системаТрагедията с Билгин не е инцидент. Това е модел. Българското училище от години не се разпада безшумно. То скърца, пропуква се и вони. И всички го знаят. В системата има хора, които никога не трябва да бъдат допускани до деца. Директори, превърнали училищата във феодални владения. Егоисти, за които класната стая е сцена, а учениците са публика за личните им комплекси. Агресията сред учителите не е инцидентна. Тя е ежедневие. Оценката отдавна не служи за измерване на знания, а се използва като наказание. Дневникът не е учебен инструмент. Той е бухалка. А заплахата "няма да завършиш“ не възпитава - тя пречупва. Проблемът е в система, която вече е толкова заразноболна, че дори мълчанието започна да крещи. Защо учителката Елихан Хаджийска е продължила да преподава, след като има съмнения в нейните педагогически възможности?Опитвали ли са нейни колеги - включително съпругът ѝ Ахмед Хаджийски, който също работи като начален учител, да прикриват сигнали за поведението ѝ към ученици, и допринесло ли е това мълчание за ескалацията, довела до трагедията? Защо директорът не е реагирал на многократните сигнали? Кой носи отговорност, когато едно дете се бори само срещу система, която трябва да го защитава? На тези и още много въпроси отговор търсят не само в Нова махала, но и в цялата страна, защото случаят "Билгин Алишев“ вече не е само лична трагедия, а сигнал за промяна и за край на мълчанието, пише "Блиц".