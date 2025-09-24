ЗАРЕЖДАНЕ...
|Удар! Хванаха контрабанда за над 800 000 лева!
На 21 септември през нощта на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Водачът е турски гражданин, който представя документи за превозваната стока – дренажен клей за растения, от Казахстан през Турция за България. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Митници".
Превозното средство е избрано за щателна митническа проверка. При последвалия физически контрол в 72 от превозваните хартиени чували с декларирана стока се установява, че са укрити кутии с цигари. Общото количество на откритите цигари е 2 199 440 къса (109 972) кутии, всички с чужд акцизен бандерол, на стойност 824 790 лева (421 708,43 евро).
Тютюневите изделия и товарният автомобил са задържани.
По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.
