Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Удар! Наши митничари хванаха много ментета
Автор: Цвети Христова 11:30Коментари (0)97
©
Митническите служители от отдел "Митническо разузнаване и разследване“ в ТД Митница София задържаха 10 490 фалшиви спални комплекти с отличителните знаци на световни търговски марки, съобщиха от Агенции "Митници".

След извършен анализ на риска митническите инспектори селектират за физическа проверка стоки, съхранявани в склад в град София. В митническите документи проверяваната стока е описана като облекла за спане.

В присъствието на управителя на дружеството-получател е свалена митническата пломба на превозното средство, превозващо текстилните изделия. От товарното помещение са разтоварени 285 колета с облекла за спане, като в 92 от тях са установени спални комплекти с надписи и знаци на световно известни търговски марки.

Поради възникнали съмнения за нарушаване на правата на интелектуалната собственост съгласно Регламент 608/2013 на Европейския съюз, спалните комплекти са задържани. Съставен е  протокол за извършена митническа проверка, а притежателите на съответните търговски марки са потвърдили, че стоките са щамповани с привлекателните изображения в нарушение на притежаваните от тях права.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Синоптик: В края на седмицата ни очакват есенни студове и сняг
10:39 / 29.09.2025
Зъболекар: Хората искат изкуствени неща и се приемат за красиви
09:52 / 29.09.2025
Митрофанова: НАТО готви мащабна база в България
09:27 / 29.09.2025
Дацов: На ръба сме на прегряване на икономиката, вървим в "ботуши...
09:24 / 29.09.2025
Земетресение до границата на България с Гърция
09:16 / 29.09.2025
Само с тази проста проверка можем да разберем дали ни мамят с цен...
09:23 / 29.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Зима 2024/2025 г.
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: