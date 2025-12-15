Удар в мантинелата на АМ "Тракия"
© Фокус
Кола се е забила в мантинелата от страната на аварийната лента. На кадрите се виждат още няколко коли, отбили в аварийната лента. Няма информация за пострадали.
ФОКУС ви съветва да шофирате с повишено внимание.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Акция в София и Ловеч: Задържаха седем лица от организирана престъпна група, един от тях е началникът на столично РПУ
14:30
Никола Барбутов за ареста си: 7 чифта кубинки нахълтват в дома ти, да търсят незнайно какво сред играчките на децата ти
07.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Очаква ни студена утрин
19:07
Актуални теми
Анонимен
преди 15 мин.
Идиоти!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.