ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Удря ни мощна магнитна буря
Междувременно геомагнитната буря е една от последните за този период. През последните дни от 8 август до 11 август сме били в серия от магнитни бури, всички с интензитет на Kp индекса 6 или малко над него.
Метеочувствителните хора могат да изпитват силно главоболие, нарушения в съня, разконцентриране във вестибуларния апарат и най-вече промени в нормалното кръвно налягане при силна геомагнитна активност и изригвания на Слънцето.
Ефектите от магнитната активност се свързват също със значително повишена честота на тревожност, депресия, биполярно разстройство.
Сред другите негативни ефекти от магнитните бури върху здравето ни са сърцебиене и чувство за общо неразположение.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 820
|предишна страница [ 1/137 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Д-р Бацелова: Новият вариант на COVID-19 се разпознава с "бръснещ...
15:13 / 12.08.2025
Семейство с бебе на "Каваци": Учтиво ни изгониха от плажа, иначе ...
15:12 / 12.08.2025
Огромна международна компания придобива част от български завод
15:08 / 12.08.2025
Голям железопътен проект: Изграждат изцяло нов релсов път от Ямбо...
14:38 / 12.08.2025
13-годишно момиче наби 11-годишно. Ритала го е, скубала и му е уд...
14:18 / 12.08.2025
17-годишен мотоциклетист загина след удар в бетонен стълб
14:00 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Труп, завързан с каменни блокове, изплува на брега в Бургас
12:08 / 10.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета