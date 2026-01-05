Удължават междусрочната ваканция?
По думите му настоящата междусрочна ваканция, която тази година е предвидена само за 2 февруари, е твърде кратка, за да има реален ефект върху прекъсването на епидемичната верига. Според професора именно намаляването на контактите между децата играе ключова роля в ограничаването на грипните епидемии.
Като положителен пример проф. Кантарджиев посочи дългите празнични дни в края на годината, които са допринесли за по-бавното разпространение на грипа в страната.
"Когато има по-дълги периоди без учебни занятия, циркулацията на вирусите значително намалява“, подчерта той.
Здравните власти все още не са коментирали официално възможността за удължаване на междусрочната ваканция, но темата остава актуална на фона на очаквания епидемичен пик.
