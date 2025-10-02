Новини
Удължиха срока за уточняване заплатите на медиците
Автор: Велизара Ангелова 20:19
© iStock
Парламентарната здравна комисия удължи срока за предложения по общия законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения, с който се уреждат заплатите на медицинските специалисти. Срокът е продължен максимално до 31 октомври. Предложението беше прието с 10 гласа "За", трима "Против" и двама "Въздържали се".

Народният представител от ПП-ДБ д-р Александър Симидчиев направи и алтернативно предложение - удължаването на срока да е само с две седмици – до 16 октомври, но неговото предложение не получи достатъчна подкрепа.

Припомняме, че медицински специалисти подготвят следващ протест, който трябва да се състои следващият вторник - 7 октомври от 17:30 ч. пред Министерство на здравеопазването.

Малко по-късно днес "Продължаваме Промяната“ обяви, че пуска нова онлайн платформа, която позволява на всеки гражданин да провери какви са брутните заплати на медицинските специалисти във всички 181 публични държавни и общински болници в страната. На сайта, на адрес zdrave.promeni.bg може да се провери и колко ще струва на държавата да се изпълнят исканията на младите лекари и медицинските сестри - началната заплатата на млад лекар да стане 150% от средната заплата за страната, а за медицинските сестри, акушерки и лаборанти – 125% от средната.

"Платформата е базирана на официални данни от Министерството на здравеопазването за всички болници, включително информация за текущите възнаграждения и броя на персонала. Изчисленията на платформата показват, че за увеличение на заплатите по изискванията на медицинските специалисти са необходими около 240 милиона лева годишно. Тази сума може да бъде осигурена без никаква значителна тежест за държавата, тъй като тя съставлява едва около 2,5% от бюджета на НЗОК и четири пъти по-малко от финансирането на увеличението на заплатите в сектор "Сигурност“, посочи по-рано депутатът Васил Пандов.



02.10.2025 Пуснаха сайт за проверка на заплатите на медицинските специалисти
02.10.2025 Медици готвят нов протест: Омръзна ни от фиктивни промени
04.09.2025 Дано не ви се налага да чакате линейка в тези градове
22.08.2025 БЛС: Лекарите работят с пациенти, изписват лекарства и накрая получават само едно левче
06.08.2025 МЗ дава по още 2600 лв. към парите на младите лекари специализанти
31.07.2025 Силви Кирилов: Увеличени са средствата за подпомагане на специализантите, ще дадем възможност на всички в списъка с чакащи
Още новини от Национални новини:
Гроздан Караджов подкрепя създаването на единен контролен орган н...
17:19 / 02.10.2025
ВКС прие: Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор
16:49 / 02.10.2025
България сред първите по спешна медицина в Европа
16:30 / 02.10.2025
Забраняват дроновете в определени зони и охраняемите граници на л...
16:11 / 02.10.2025
Пътуващи: Движението на АМ "Тракия" посока София е спряло
16:13 / 02.10.2025
Шофьорите на "Петрохан": Чистят, хвърлят пясък, но внимавайте има...
15:20 / 02.10.2025

