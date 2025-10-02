ЗАРЕЖДАНЕ...
|Удължиха срока за уточняване заплатите на медиците
Народният представител от ПП-ДБ д-р Александър Симидчиев направи и алтернативно предложение - удължаването на срока да е само с две седмици – до 16 октомври, но неговото предложение не получи достатъчна подкрепа.
Припомняме, че медицински специалисти подготвят следващ протест, който трябва да се състои следващият вторник - 7 октомври от 17:30 ч. пред Министерство на здравеопазването.
Малко по-късно днес "Продължаваме Промяната“ обяви, че пуска нова онлайн платформа, която позволява на всеки гражданин да провери какви са брутните заплати на медицинските специалисти във всички 181 публични държавни и общински болници в страната. На сайта, на адрес zdrave.promeni.bg може да се провери и колко ще струва на държавата да се изпълнят исканията на младите лекари и медицинските сестри - началната заплатата на млад лекар да стане 150% от средната заплата за страната, а за медицинските сестри, акушерки и лаборанти – 125% от средната.
"Платформата е базирана на официални данни от Министерството на здравеопазването за всички болници, включително информация за текущите възнаграждения и броя на персонала. Изчисленията на платформата показват, че за увеличение на заплатите по изискванията на медицинските специалисти са необходими около 240 милиона лева годишно. Тази сума може да бъде осигурена без никаква значителна тежест за държавата, тъй като тя съставлява едва около 2,5% от бюджета на НЗОК и четири пъти по-малко от финансирането на увеличението на заплатите в сектор "Сигурност“, посочи по-рано депутатът Васил Пандов.
