Удължителният закон за бюджета ще бъде разгледан в комисия
С него ще се удължи действието на трите основни бюджета - на държавата, на общественото осигуряване и на Здравната каса, до приемане на нови план-сметки.
С предложения законопроект се предлага правна рамка, която, от една страна, да осигури безпроблемното функциониране на държавата и общините, а, от друга страна, да гарантира правата и законните интереси на гражданите, предоставяйки им правна сигурност във връзка с изплащането на възнаграждения, пенсии, социални помощи и други социални плащания, ползване на данъчни преференции и облекчения, както и извършването на други плащания.
Вчера вицепрезидентът на КТ "Подкрепа“ Йоанис Партениотис каза в ефира на NOVA, че решението България да премине към удължителен бюджет за 2026 г. ще доведе до сериозни проблеми за публичните финанси, общините и социалната система.
Според синдикатите това означава замразяване на възнагражденията на заетите в бюджетната сфера.
