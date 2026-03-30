Укринформ.
''Днес подписахме споразумение за сигурност между нашите страни с министър-председателя на България. Нашите екипи работят от дълго време. Много се радвам, че имаме такова споразумение, десетгодишно споразумение, между нашите държави'', обяви Зеленски.
Президентът подчерта продължаващата военна подкрепа на България за Украйна.
''Важен момент, който обсъдихме и днес, е съвместното производство на различни оръжия, включително дронове, на територията на нашите страни. И тук искам да ви благодаря за факта, че говорихме за това, че България ще използва програмата SAFE за такова съвместно производство. Мисля, че това укрепва и двете ни страни'', отбеляза той.
Освен това, Зеленски отбеляза, че важна тема е енергетиката, както и участието на България в подпомагането на Украйна чрез международни механизми.
От своя страна служебният ни премиер Андрей Гюров заяви пълната подкрепа на България към бъдещото присъединяване на Киев към ЕС и възстановяването на мира в страната.
''Ще продължим да подкрепяме Украйна и ще вървим заедно по пътя към нашето общо бъдеще в Европейския съюз и НАТО.''
Гюров изтъкна, че настоящото посещение на водената от него българска делегация в Киев ясно показва подкрепата на страната ни за Украйна и нейните усилия за постигане на справедлив и дълготраен мир в интерес на сигурността не само на самата Украйна, но и на цяла Европа.
Гюров акцентира и върху подписаното в рамките на днешната визита споразумение за 10-годишно сътрудничество в отбраната. По думите му това е усилие, което подпомага евроатлантическата сигурност в целия регион. Същевременно е одобрена и националната ни вноска към механизма на НАТО PURL, което показва солидарност в тежки времена и засилва способностите на Алианса в отбранителната сфера.
Той изтъкна също значението на сигурността в региона на Черно море.
''Оценяваме високо способностите на Украйна ефективно да неутрализира атаки, да защитава критичната инфраструктура и да осигурява свободата на корабоплаването'', добави още Гюров.
Украинският президент Володимир Зеленски също открои значението на подписаното днес споразумение в рамките на визитата на водената от премиера Гюров българска делегация в Киев.
''Нашите екипи работиха по него продължителен период от време'', отбеляза Зеленски.
Той акцентира върху продължаващата подкрепа на България за Украйна. Наред с взаимодействието в сферата на отбраната президентът на Украйна открои и сътрудничеството между София и Киев в областта на енергетиката.
Премиерът на Украйна Юлия Свириденко и служебният премиер на България Андрей Гюров обсъдиха по-рано редица съвместни инициативи по ключови проекти за двете страни в енергийния, отбранителния и транспортния сектор.
Украйна и България подписаха в Киев 10-годишно споразумение за сигурност
Още по темата
Адмирал Ефтимов с анализ за изминалата година: Отличи морска група за специални операции и авиационното формирование за въздушни специални операции
16.01
Още от категорията
/
България и Украйна обсъдиха съвместни проекти за развитие на енергийния, отбранителния и транспортния сектор в Европа
16:46
Вътрешният министър: Нетърпимо е такова мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Пепи Еврото
12:54
