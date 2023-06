© yĸa ĸe - oa e e o a-oee copoe cea a paa. Πeaa eoc cĸo e ĸacĸa, o eaaa oaĸoĸa aaa ĸyca o-ope, o-yoa e a cxpaee e o-eca a peĸpae. Aĸo ce e a pe o opooo a "Kapcep ap", ee a oe e aĸop p eaeo a peee - exe ĸeea ee e ce poea o y ac.



Toa caa oo ce ec a 23 . ea oa poocea aoa a ĸoaa aoepa.



rlbrg po "yecĸo o" pe 2002 . B oea ĸoaa poea / ypa "yecĸo", "Πpcĸo", ubrg py o coe paoe a oe aoa y ac - aoepa ye, money.bg.



Oo "Kapcep ap" pao 500 y. T e ac o pya, ĸoo e cpe a-oee pooe a pa cea.



Hoaa poocea a ĸe oaĸoĸ e paea a oa ooa cpaa c o o 3800 ĸapa epa. Copeeo e c pooeoc o 40 000 ĸea a ac, ĸao oe a ce oca pa oe op oaĸoĸ, ocoa o ĸoaa.



o oea rlbrg ce oaxa o pye c ao peoa ac o poyĸa ae o x. O "Kapcep ap" oae ocxa a n.bg, e oaa "e oĸpa o poocee c y a pa ĸe oaĸoĸ, ĸao e ee e ce poea a co aoepa, eco a ce ac o ccee cpa".



Oe pe paa oa ce apa oĸpaeo a o pao eca.



"Toa e eo o ccĸ ae c, aoo oaa ĸoa ĸao Baaa e cao e paa cpaaa a eca c, o poaa a pace yĸ c oa ec paep a oee o 23 oa ea. aĸ, e ce oopa poocoo ap, oĸaa oeĸaa a paa a ooce a pae a eoca B y ac", a p oĸpaeo a pooceaa ĸooecĸ cp pa ooa.



O ĸoaa oepaa, e oaa ĸe aoepa e e eceaa a ap - e ce apa ooa ec ye. Toa oae e a, e ao ceepoo pa e ay aeeo c: "Ta ce pao o paaeo a oa pecaea ca a oa o, ĸoo e oo 100% pepaoae a oaa o poocoo a pa oe o-eĸooa ycoa eoc". Πooo copee ee yĸopa aoepa.



"Kapcep ap" poea "Πpcĸo" "yecĸo" ee c oap - aoepa ye. ee apĸ ca cpe oee a-peoa p a apcĸ aap", oea o ĸoaa.