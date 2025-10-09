Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Употребата на вейп, райски газ и наркотици води до тежки увреждания на здравето и психиката ви
Автор: Велизара Ангелова 16:43Коментари (0)146
© iStock
Употребата на вейп, райски газ и всякакви наркотични вещества може да преобърне живота на всеки за един миг. Много често дори само един опит води до тежки увреждания на здравето и психиката ви. Не искаме да ви говорим назидателно или да ви плашим, но искаме да имате информацията, а кой по-добре знае какво причиняват опасни вещества, ако не лекарите. Затова те са тук, за да не ги виждате на работните им места, освен ако не сте решили да им станете колеги. Това каза д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД по време на дискусия с учениците от 57. СУ "Св. Наум Охридски“ в столицата.

Срещата е част от Националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето срещу употребата на вейп, райски газ и дизайнерски дроги. Учениците имаха възможност да зададат своите въпроси и да разберат опасността от употребата на подобни субстанции от д-р Шасине Вели, токсиколог и алерголог от Клиниката по спешна токсикология на ВМА, съобщиха от ДАЗД.

"Виждаме млади хора, които попадат в болница в тежко състояние, понякога заради чистото си любопитство. Истината е, че съвременните синтетични вещества са непредвидими и често фатални. И децата трябва да знаете т тази истина навреме“, каза д-р Вели на учениците. Не вярвайте на мита, че "веднъж няма да навреди“. Една доза може да е достатъчна, за да причини необратими щети, допълни тя и посъветва децата да не се доверяват на това, което виждат в социалните мрежи – голяма част от "модерните дроги“ са токсични и често фалшифицирани, категорична беше д-р Вели.

"Благодаря на Военномедицинска академия, че и днес са с нас, защото мисията да защитим децата си, е обща. Но за нас е много важно да ви покажем и добрия пример, да ви насърчим да сте още по-добри в спорта, в изкуството, да влагате енергията си в истински важни неща. И какъв по-добър пример от златното ни момиче и вицепрезидент на федерацията по художествена гимнастика Невяна Владинова, която за пореден път ни подкрепи и се включи в кампанията на ДАЗД, за да може да се срещнете с нея и да научите още повече как се изгражда един успешен не само спортист, но и успешен млад човек“, допълни д-р Теодора Иванова.

 

"Бъдете целеустремени, не се подавайте на вредни моди, защото това не води до нищо добро. Вярвайте в себе си и преследвайте мечтите си“, апелира към децата Невяна Владинова и пожела на младите спортни надежди много медали и покорени върхове. Вицепрезидентът на федерацията по художествена гимнастика подчерта важността на спорта за справянето с опасностите, които заобикалят все повече децата и младите хора. "Доброто е заразно, може да бъдете добри хора и лидери в спорта“, каза още шампионката по гимнастика на децата.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Адско задръстване и в двете посоки на АМ "Тракия"!
17:22 / 09.10.2025
След изтичане на преходния период за двойно обозначение на цените...
16:42 / 09.10.2025
Ето къде в България днес бе най-топло
16:19 / 09.10.2025
Стабилно е състоянието на пострадалата на състезанието във Варна
16:06 / 09.10.2025
Зафиров: За водна криза в България не можем да говорим
16:01 / 09.10.2025
Д-р Георги Миндов: Личните лекари трябва да имат право да отписва...
15:56 / 09.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много ранени
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: