Употребата на вейп, райски газ и наркотици води до тежки увреждания на здравето и психиката ви

© iStock Употребата на вейп, райски газ и всякакви наркотични вещества може да преобърне живота на всеки за един миг. Много често дори само един опит води до тежки увреждания на здравето и психиката ви. Не искаме да ви говорим назидателно или да ви плашим, но искаме да имате информацията, а кой по-добре знае какво причиняват опасни вещества, ако не лекарите. Затова те са тук, за да не ги виждате на работните им места, освен ако не сте решили да им станете колеги. Това каза д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД по време на дискусия с учениците от 57. СУ "Св. Наум Охридски“ в столицата.



Срещата е част от Националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето срещу употребата на вейп, райски газ и дизайнерски дроги. Учениците имаха възможност да зададат своите въпроси и да разберат опасността от употребата на подобни субстанции от д-р Шасине Вели, токсиколог и алерголог от Клиниката по спешна токсикология на ВМА, съобщиха от ДАЗД.



"Виждаме млади хора, които попадат в болница в тежко състояние, понякога заради чистото си любопитство. Истината е, че съвременните синтетични вещества са непредвидими и често фатални. И децата трябва да знаете т тази истина навреме“, каза д-р Вели на учениците. Не вярвайте на мита, че "веднъж няма да навреди“. Една доза може да е достатъчна, за да причини необратими щети, допълни тя и посъветва децата да не се доверяват на това, което виждат в социалните мрежи – голяма част от "модерните дроги“ са токсични и често фалшифицирани, категорична беше д-р Вели.



"Благодаря на Военномедицинска академия, че и днес са с нас, защото мисията да защитим децата си, е обща. Но за нас е много важно да ви покажем и добрия пример, да ви насърчим да сте още по-добри в спорта, в изкуството, да влагате енергията си в истински важни неща. И какъв по-добър пример от златното ни момиче и вицепрезидент на федерацията по художествена гимнастика Невяна Владинова, която за пореден път ни подкрепи и се включи в кампанията на ДАЗД, за да може да се срещнете с нея и да научите още повече как се изгражда един успешен не само спортист, но и успешен млад човек“, допълни д-р Теодора Иванова.







"Бъдете целеустремени, не се подавайте на вредни моди, защото това не води до нищо добро. Вярвайте в себе си и преследвайте мечтите си“, апелира към децата Невяна Владинова и пожела на младите спортни надежди много медали и покорени върхове. Вицепрезидентът на федерацията по художествена гимнастика подчерта важността на спорта за справянето с опасностите, които заобикалят все повече децата и младите хора. "Доброто е заразно, може да бъдете добри хора и лидери в спорта“, каза още шампионката по гимнастика на децата.