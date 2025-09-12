ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Управител на фирма за частни линейки: Отнасяме много глоби за превишена скорост, камерите не засичат, че това са линейки
Проблемът се оказва системен за частните фирми за спешна медицинска помощ. За разлика от държавните, които по закон нямат право да напускат пределите на своята област, частните линейки често се налага да транспортират пациенти в критично състояние на стотици километри – например от Смолян до Пловдив. В тези ситуации всяка секунда е от значение и шофьорите са принудени да карат с по-висока от разрешената скорост.
"Отнасяме много глоби за превишена скорост“, споделя пред NOVA Георги Георгиев, управител на фирма за бърза медицинска помощ. Той обясни, че въпреки че линейките са автомобили със специален режим на движение, камерите на КАТ ги засичат и автоматично им издават електронни фишове. Към момента фирмата му е натрупала глоби за над 5-6 хиляди лева.
Парадоксът е, че въпреки спешността на случаите, законът не прави разлика. "Всички, които сме в движение, сме длъжни да изпълняваме закона“, казва Георгиев. От полицията обясняват, че камерите не могат да регистрират дали линейката е с включена звукова и светлинна сигнализация.
Фирмата е принудена да обжалва всяка глоба в съда, което е свързано със загуба на време и финансови средства. Макар съдилищата често да отменят фишовете, процедурата е тромава, а глобите продължават да валят. Собствениците на частни линейки се обръщат към министрите на вътрешните работи и на транспорта с апел за законодателна промяна, която да реши този абсурден казус, в който спасяването на човешки живот се оказва наказуемо.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 28 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
"Възраждане" на 5 подписа от вот на недоверие №6, чака хората на ...
09:54 / 12.09.2025
Проучване: Ако изборите бяха днес, две партии отпадат от парламен...
09:51 / 12.09.2025
Атанас Атанасов за петия вот на недоверие: Имаме ги подписите. Те...
09:32 / 12.09.2025
Проф. Тодор Кантарджиев успокои българите!
09:30 / 12.09.2025
Есперт каза в какви дълготрайни продукти да инвестираме спестенит...
09:19 / 12.09.2025
Продължава издирването на заподозрения за убийството в наше село
09:12 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама
11:10 / 10.09.2025
Никола Бургазлиев е с ново обвинение! Той: Съжалявам
17:10 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета