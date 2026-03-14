Въоръженият конфликт в Близкия изток започва да оказва сериозно влияние върху българския туристически сектор. Хотелиери и ресторантьори предупреждават за масови анулации на резервации, които поставят под съмнение успеха на предстоящия летен сезон по българското Черноморие. Първите сериозни последствия вече се усещат и в Банско.Само за дни след началото на конфликта хиляди резервации на туристи от Израел са отменени. Според хотелиери спадът в резервациите достига между 15 и 20 процента. Освен израелски туристи, в последните дни се наблюдават анулации и от посетители от Северна Македония. В един от хотелите в Банско например 80 стаи са останали празни за уикенда след внезапна отмяна на резервации."След стартирането на войната всичко се промени коренно – започнаха анулации, а новите резервации практически спряха“, коментира управителят на хотел в Банско Димитър Енчев. По думите му пред NOVA при подобни внезапни откази е почти невъзможно стаите да бъдат запълнени в последния момент, докато разходите за бизнеса остават същите.Проблеми се отчитат и по Черноморието. Според представители на бранша хотели, които работят с пазари от Близкия изток, вече са засегнати от масови анулации. Причината е липсата на полети и транспортна свързаност със засегнатите региони. По оценки на туристическия сектор за Северното Черноморие се очаква спад от около 70 000 туристи заради ситуацията. Това се случва на фона на вече намаления интерес от германския пазар и липсата на рускоговорящи туристи. Според браншовите организации сезонът, който и без това е сравнително кратък, може да се свие още повече. Това поставя под въпрос поддържането на туристическата база и наемането на персонал.Представители на сектора настояват държавата да предприеме мерки за подкрепа на бизнеса. Сред предложенията е временно поемане на част от осигуровките на служителите, за да може работодателите да задържат персонала си. Хотелиерите предупреждават, че при международни кризи туризмът е сред първите засегнати отрасли, тъй като несигурността кара хората да отлагат пътуванията си. Затова в следващите месеци в Банско и по Черноморието ще се разчита в голяма степен на българските туристи, които могат частично да компенсират спада на чуждестранните посетители.