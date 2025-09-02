ЗАРЕЖДАНЕ...
|Управител на комплекс в Банско: Заетостта през цялата есен ще бъде постоянна и нарастваща, а цените са в полза на потребителя
Зимният курорт Банско през последните години стана предпочитана дестинация не само през зимата, а и през останалите сезони - особено през лятото.
"Напоследък забелязваме изключително приятна тенденция тук. Летният сезон става много предпочитан и с промяната на климата забелязваме едно желание на гостите да направят един доста по-дълъг престой в Банско“. Това коментира пред bTV Митко Колев, управител на един от големите спа комплекси в града.
По думите му хората избират да почиват по 7-8 дни в Банско, което е изключително благоприятно за развитието на града като целогодишна дестинация.
"И ние в нашия спа резорт се стремим да се насочим към гостите, които предпочитат подобен тип почивки, и да направим една невероятна ваканция за деца, за възрастни и за цялото семейство“, допълни Митко Колев.
Той посочи, че есеният сезон също е много благоприятен.
"Ние подготвяме много тематични активности през цялата есен. Септември, октомври, ноември традиционно са много силни месеци при нас. И виждам, че заетостта през цялата есен ще бъде постоянна и нарастваща, което наистина е радостно“, коментира управителят на комплексите.
По думите му цените все още са в полза на потребителя – запазват се тенденциите от миналата година.
Зимният сезон се очертава да бъде доста добър по предварителните резервации.
