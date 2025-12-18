Предоставяне на социални и здравни услуги без лиценз в домове за възрастни хора става престъпление. Това съобщиха от правосъдното министерство.Народното събрание прие промените в Наказателния кодекс и Закона за социалните услуги, предложени от Министерството на правосъдието, които предвиждат до 5 г. лишаване от свобода за лица, които без лиценз предоставят социални или интегрирани здравно-социални услуги на възрастни хора и вече веднъж са наказвани за това по административен ред. За това деяние се предвижда и глоба от хиляда до пет хиляди лева.Така държавата потвърди своя основен ангажимент към осигуряване на адекватна, качествена и ефективна грижа за възрастните хора и хората с увреждания.Деянието ще е по-тежко наказуемо (лишаване от свобода от 1 до 5 г. и глоба от 5 хил. лв. до 10 хил. лв.), когато е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително; чрез използване на документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ; с цел имотна облага.Лишаване от свобода от 2 до 8 г. и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лв. ще е наказанието за хора, които действат по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група или извършеното представлява опасен рецидив.Във всеки от тези случаи виновният ще може да бъде лишен от право да упражнява съответната професия или дейност, при извършването на която е сторено нарушението.Приетите промени в Закона за административните нарушения и наказания, предвиждат и глоби до 10 000 000 лв. в случай, че юридическо лице, се е обогатило от предоставяне на услугата без лиценз, като размерът на имуществената санкция ще се диференциран в зависимост от размера на получената от юридическото лице облага.С приетите промени в Закона за социалните услуги сериозно се завишават глобите и имуществените санкции при предоставянето насоциални услуги без лиценз, за неспазване на законодателството и стандартите за качество.Лиценз за извършване на този вид услуги ще може да се получава само при чисто съдебно минало на управителите, членовете на управителния и на контролния орган на юридическото лице.