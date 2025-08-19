Ураганът "Ерин" идва в Европа

© Facebook Според последните данни, ураганът "Ерин" се очаква да се засили значително през следващите дни, но траекторията му остава несигурна. Най-вероятният сценарий е бурята да заобиколи Флорида, като се насочи или към открито море, или към крайбрежието на Северна Каролина, пише MeteoBalkans.



Прогноза за развитието на бурята



Към момента, центърът на "Ерин" е добре дефиниран, въпреки че на запад се наблюдава проникване на сух въздух. Прогнозите на моделите показват, че бурята ще се засили постепенно през четвъртък, когато ще навлезе в област с по-топли води и по-благоприятна среда. Повишената влажност в средните слоеве на атмосферата ще подпомогне развитието на по-силни гръмотевични бури в ядрото ѝ, което ще доведе до спад в атмосферното налягане.



Периодът от петък до неделя се очертава като най-благоприятен за развитието на "Ерин". Прогнозира се, че вертикалният вятърен срез ще намалее, а топлите океански води ще осигурят изобилна енергия. Това създава предпоставки за бързо засилване на бурята. Очаква се "Ерин" да достигне статут на мощен ураган през този период, формирайки симетрично ядро и добре развита стена на окото.



Две възможни траектории



Основната несигурност в прогнозата остава за периода понеделник-вторник. Според метеоролозите има две основни възможности:



По-южна траектория: "Ерин" ще се движи на запад-северозапад, преди да завие на север към бреговете на Северна Каролина.



По-северна траектория: "Ерин" ще премине северно от Пуерто Рико и ще завие рязко на изток, оставайки в открито море.



Най-близко до източното крайбрежие на САЩ ураганът ще бъде в периода сряда-четвъртък. Ако се осъществи по-южният сценарий, той може да донесе ураганни ветрове, опасни приливни вълни и проливни дъждове по крайбрежието на Северна Каролина. В случай на по-северна траектория, бурята ще остане в открито море, но въпреки това ще доведе до опасни вълни и силни течения по голяма част от атлантическото крайбрежие.



Бурята ще достигне до Западна Европа, но бързо ще се разпадне и ще е циклон на умерените ширини. Остатъци от тази буря, ще достигнат и до Германия, а по-късно ще достигнат и до Балканите, като атмосферно смущение. Бързаме да уточним, че не се очакват екстремни ветрове и явления!