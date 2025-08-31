ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Урсула фон дер Лайен: 1/3 от оръжията за Украйна са идвали от България
Припомняме, че министър-председателят Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посетиха най-голямото държавно военно предприятие в страната – "Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД в Сопот.
По думите на Желязков "Бялата книга“ и действащият механизъм още от началото на годината дават ясни перспективи за развитието на индустриалните отбранителни способности. Това за България означава значителни възможности за повишаване на конкурентоспособността на националната икономика.
"Като черноморска държава за нас е от изключително значение да гарантираме сигурността си, което се обуславя и от стратегическото ни положение в Югоизточна Европа", каза още Желязков.
Коментар направи и председателят на Европейската комисия Урсула Фон дер Лайен пред журналисти:
"България има много силна традиция в ЕС. Най-големият частен работодател в страната е в отбранителната индустрия. 1/3 от оръжията за Украйна са идвали от България. Благодаря за подкрепата за воюващата страна. Бруталната война продължава четвърта година и Путин няма да спре", заяви тя.
Урсула Фон дер Лайен разкри, че в Сопот ще бъдат открити нови работни места. "С новото финансиране е необходимо да бъдем добре координирани. Ще имаме съвместна пътна карта. През октомври ще обсъдим пропуските в отбранителните ни способности. В момента навсякъде в Европа ускоряваме производството. Производствения капацитет трябва да стигне 2 млрд. го края на годината.
Според председателят на ЕК Путин не се е променил и няма да се промени. Той може да бъде контролиран само с мерки за разоръжаване.
Тя потвърди, че България активно допринася за отбраната и сигурността и на Украйна, и на Европа.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 31
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 26 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Бойко Борисов лично посрещна Урсула фон дер Лайен
20:14 / 31.08.2025
Отиде си поетът Кирил Кадийски
20:14 / 31.08.2025
Росен Желязков посрещна Урсула фон дер Лайен
18:31 / 31.08.2025
Само за седмица потребителската кошница с основни стоки е поскъпн...
18:32 / 31.08.2025
Подробна прогноза от НИМХ за следващата седмицата
18:31 / 31.08.2025
Тир се обърна на отсечката, където загина Сияна
18:33 / 31.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
20:01 / 30.08.2025
Жена пострада след инцидент в автобус на градския транспорт в Бургас
08:54 / 29.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Смърт на плажа в Слънчев бряг
09:18 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета