Ускоряваме Зеления преход: "Европейски пътища" инвестира в устойчиви умения и бъдещето на инфраструктурата
Проектът е фокусиран върху надграждане на знанията, уменията и професионалната експертиза на служителите с целенасочени обучения, пряко обвързани с динамиката на съвременната работна среда. В програмата ще се включат 44 служители от компанията, като акцентът е поставен върху темата "Зелен преход в пътното строителство“.
В рамките на обучителния процес участниците ще развият практически и теоретични компетенции в областта на устойчивите строителни практики, прилагането на екологични стандарти и регулации, ефективното управление на ресурси и повишаването на енергийната ефективност. Допълнителен фокус ще бъде поставен върху оценката на екологичното въздействие, усъвършенстването на управленски подходи за контрол и мониторинг, както и интегрирането на дигитални технологии и иновации в строителните процеси. Съществен елемент от програмата е разработването на стратегии за редуциране на въглеродния отпечатък.
"Инвестицията в хората е инвестиция в устойчивото бъдеще на нашия сектор. Чрез този проект не само повишаваме експертизата на екипа, но и активно допринасяме за реалния преход към по-екологично и иновативно пътно строителство“, коментира Маргарита Попиванова, изпълнителен директор на “Европейски пътища".
С реализирането на инициативата компанията затвърждава своята дългосрочна визия за адаптивност към новите икономически реалности, насърчаване на ученето през целия живот и устойчиво повишаване на организационната ефективност и конкурентоспособност.
Проектът представлява ключова стъпка в ангажимента на компанията към Зелената трансформация на индустрията и утвърждаването на отговорни, ресурсно ефективни и екологично ориентирани бизнес практики.
