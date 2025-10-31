Утре е Архангелова задушница, ето какво трябва да правите
© Plovdiv24.bg
Повече за Архангел Михаил
Архангел Михаил е "борец против злото“, често изобразяван как пробожда дявола. Той е ангел, пазител на душите, поради което третата голяма Задушница у нас е свързана именно с деня на Архангел Михаил. Празникът е известен също и като Събор на св. Архангел Михаил и другите небесни безплътни сили, през 2025 година се пада на 8 ноември.
За да почетете душите на мъртвите на Архангелова Задушница, е важно да знаете какви са традициите и обичаите, сред които е и подаването на храна за "Бог да прости“ на онези, които срещаме на гробищата, или на съседи и познати. Какво се раздава на Архангелова Задушница е въпрос, вълнуващ християните, подготвящи се за деня на мъртвите си близки и не са сигурни какво задължително се раздава на Архангелова Задушница.
Какво се раздава на Архангелова Задушница
Подавките, които се приготвят за Архангелова Задушница, не се различават съществено от тези за помени и за останалите две големи Задушници.
Задължителните ястия и напитки, които домакините следва да подготвят за този ден, през който почитаме душите на мъртвите, са:
- жито, което олицетворява възкресението,
- вино, което се възприема като символ на Христовата кръв,
- хляб или пити, които припомнят саможертвата на Христос,
- бонбони или дребни сладки,
- различни храни, които са били любими на скъпите ни покойници,
- агнешко или пилешко месо.
Включването на агнешко месо в раздавките за Архангелова Задушница съвсем не е случайно. Това е свързано с ястията, които традиционно се приготвят за празника Архангеловден, който се отбелязва през седмицата след тази трета голяма Задушница. Трапезата в чест на Архангел Михаил е празнична – коли се курбан – агне, пекат се т.нар. рангеловски хлябове – боговица и рангелово блюдо.
Какво се прави на Архангелова задушница
На този ден е прието да се ходи на гробовете на починалите ни близки, където се носят и раздават на близни, познати и непознати подавките. Когато отидете на гроба на покойника на Архангелова задушница, трябва да запалите свещи, да прекадите с тамян, както и да полеете гроба с вино.
Прекадяването се извършва от главата към краката. Според поверието този ритуал или процедура следва да бъде извършен от най-възрастната жена в семейството.
Първата глътка вино не се пие, тя е за покойника. Това правило важи и за първия залък хляб. Той също се оставя на земята.
На този ден се приготвят общи трапези, които трябва да включват седем храни. Сред тях е важно да присъства храна, която е била любима на покойника. Поднася се месо, тъй като скоро наближават Коледните пости. На трапезите се слагат жито, плодове и други десерти.
Нашите предци са вярвали в едно поверие, свързано с прелитащите наоколо насекоми. Ако на задушница около нас пърха с криле пеперуда или друго насекомо, това значи, че душата на покойника е слязла на земята.
На Архангелова задушница, както и на много други празници е забранена всякаква домакинска работа, в това число пране, чистене и всякакви подредби. Прието е този ден да е отреден за починалите.
Молитва за Архангелова задушница
“Помени, Господи, Боже наш, починалия с вяра и надежда за вечен живот Твой раб (споменава се името) и като благ и човеколюбив Бог, Който прощава греховете и унищожава неправдите, прости му и го освободи от всички негови прегрешения, волни и неволни. Избави го от вечните мъки и геенския огън и му дарувай да получи и да се наслади на Твоите вечни блага, които си приготвил за обичащите Те.
Защото, макар и да съгреши, Той не отстъпи от Тебе, и без да се съмнява, вярваше в Отца и Сина и Светия Дух в Теб, прославяния в Троица Бог, и до последния си дъх Един Бог в три Лица и три Лица в Един Бог православно изповядваше.
Затова бъди милостив към него и вярата му в Теб вмени вместо дела и заедно с Твоите светии като щедър го упокой. Защото няма човек, който да е живял и да не е съгрешил, но само Ти си без никакъв грях, Твоята правда е правда вечна и Ти Единствен си Бог милостив, щедър и човеколюбив и на Теб слава въздаваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин.", цитира actualno.com.
Още от категорията
/
Какви профилактични прегледи заплаща НЗОК за децата и възрастните в зависимост от възрастта им?
11:04
Празник е! Има поверия
08:44
95% от хората решават да направят естетична процедура, когато усещат нужда от промяна в живота си като цяло
30.10
Любомир Гетов: България не е най-добрият от конкурентна гледна точка трудов пазар за хората от Централна Азия
29.10
Лекари предупреждават: Изтръпване, слабост на крайниците, световъртеж - може да са признаци на инсулт
29.10
Това са професионалистите, спасили 14 пътници при катастрофата с автобус на пътя Харманли-Симеоновград снощи
28.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.