|Утре изтича крайният срок за обезопасяването на опасни участъци в цялата страна
След случая със загиналата на пътя 12-годишна Сияна правителството обяви спешни мерки срещу войната по пътищата. Сред опасните участъци са такива в областите София, Велико Търново, Враца и Пловдив.
Още през април започна спешното обезопасяване на всички тях, а крайният срок е 15 август.
Кръговото към Банкя и магистрала "Струма“. Поставяне на нови пътни знаци, подмяна на мантинели и маркировка. Краен срок - 30 юни.
Месец и половина по-късно екип на bTV проверява какво е изпълнено. Маркировка липсва, а знакът за скорост е избелял.
От пътната агенция обясняват: "Завършено е възстановяването на осветлението в кръстовището и са подменени ограничителните системи, като остава да бъдат заменени и монтирани нови пътни знаци.“
По пътя за Петрохан – отново до 30 юни там е трябвало да бъдат подменени мантинели и маркировка при нужда, както и поставянето на знак - концентрация на ПТП. Проверката показва, че проблеми, свързани с обезопасяването, няма, но има други препятствия. По пътното има разпилян пясък и камъни.
30 юли - краен срок за подмяна на знаци, мантинели и маркировка по пътя Велико Търново - Дебелец. Какво е състоянието му днес екипът проверява с автоинструктора Красимир Йорданов.
"Проблемът е в скоростта. Превишената скорост и забраната за изпреварване – трябва да се ограничи тук изпреварването. Носещият слой вече е износен“, каза той.
В същото време от Пътната агенция твърдят, че са обезопасили 34 от общо 36 критични отсечки.
Надяват се дейностите по последните две да приключат в "най-кратки срокове".
Още през април в предаването "Защо, господин министър" регионалният министър Иван Иванов пък обяви, че ще е безкомпромисен за обезопасяването на пътищата.
