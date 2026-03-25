Утре ни очаква пролетно време, в събота – проливни дъждове, дори сняг
Над планините облачността ще е разкъсана предимно висока, около и след пладне в масивите от западната половина на страната с развитие и на купеста облачност. Ще духа умерен, по високите части и на места по северните склонове силен до бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.
В петък облачността ще се увеличи и от запад на изток на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1300-1400 m - от сняг. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици. Вятърът ще е слаб, все още от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 10° и 15°.
През нощта срещу събота вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще проникне студен въздух. С понижението на температурите и в по-ниските планински райони в Западна България дъждът ще се примесва или временно ще преминава в сняг.
През следващите дни до края на тази и в началото на следващата седмица ще се задържи предимно облачно с валежи. Остава с повишена вероятност да са значителни по количество, в събота и неделя главно в северните и планинските райони, а в понеделник и вторник на места в Централна и Източна България. Вятърът ще е до умерен от северозапад, дневните температури ще се понижат още малко, а минималните ще са почти без промяна. В сряда вятърът ще е с източна компонента, валежи ще има на по-малко места, температурите ще се повишат слабо.
Още от категорията
/
"Новата пандемия" е онлайн: Eто как Vivacom подобрява киберсигурността в най-ключовия сектор за гражданите
16:01
Проф. Кантарджиев: Ако едно дете не е ваксинирано, може да има ужасни случаи на късни усложнения от прекарана инфекция - възпаления на мозъка
23.03
