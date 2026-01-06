Утре пенсионерите ще получат евро
©
Януарските пенсии ще бъдат първите, които се изплащат в евро. Преводите по банковите сметки на пенсионерите, които получават парите си по този начин, също ще бъдат извършени утре.
Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 януари.
Още по темата
/
Директор в банка: За неклиенти изискваме такса, три декларации и копия на документи за произход на средствата
10:27
Бенатова: Банките нарушават закона като отказват на хората да им обменят парите без такса и без лимит, но пък Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:09
Председателят на Националния таксиметров синдикат: В очите на хората шофьорите се превърнаха в "помпаджии" и нарушители на закона
05.01
Жена: Запазила съм час на 29 декември цената е 80 лева, на 5 януари исках да променя часа - процедурата вече е с 8 лева отгоре
05.01
Още от категорията
/
Мартин Петров: Димитър Пенев беше добър човек, който не беше мразен от никого - няма червени, няма сини
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Делян Добрев: Тръмп освободи Венецуела! От шофьор на автобус Маду...
23:11 / 05.01.2026
Какво се случва с цените на вендинг машините в евро?
23:11 / 05.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.