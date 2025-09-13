ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Утре ще вали дъжд, вижте къде
В планините ще е предимно слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в масивите от Западна България ще завали дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 23°, на 2000 метра - около 14°.
По Черноморието преди обяд ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалее и ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 23°-26°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 740
|предишна страница [ 1/124 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Частично бедствено положение
13:03 / 13.09.2025
Икономисти предупреждават
13:04 / 13.09.2025
Защо този фермер е търсен от търговци от Австралия, Малдивите и Я...
13:04 / 13.09.2025
Любен Дилов – син с остър пост: Мечтая си за връщане на правото н...
10:59 / 13.09.2025
Борисов с остра критика към МВР и Любен Дилов
10:59 / 13.09.2025
Мутренска агресия на оживен булевард
11:01 / 13.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Важно от "Бургасбус"
16:28 / 11.09.2025
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър
12:57 / 12.09.2025
Млад австриец загина при инцидент в Царево
14:22 / 11.09.2025
Помните ли Брук от "Дързост и красота"? Ето как изглежда тя днес
15:44 / 11.09.2025
Скандал в "Игри на волята"
15:03 / 12.09.2025
Няма страшно! Премахнаха изплувалия на Северния плаж в Бургас дрон
17:25 / 12.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета