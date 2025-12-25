Утре температурите ще са опасно ниски
Жълт код за ниски температури е обявен в няколко области на Северна България - Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Русе, Търговище, Велико Търново, Габрово, Плевен.
Oблачността временно ще се разкъсва и намалява. След обяд и привечер от североизток отново ще се увеличи, предимно висока и средна. Ще духа слаб, в Североизточна България до умерен вятър от запад-северозапад, като след пладне в Дунавската равнина и западната част от Горнотракийската низина ще се усилва. Максималните температури ще са в широки граници: от минус 2° - 0° в Северна България, до 6°-7° в югоизточните райони, в София - около 4°.
В планините облачността ще е разкъсана, намаляваща до предимно ясно. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около минус 1°, а на 2000 метра – около минус 3°.
По Черноморието облачността временно ще се разкъса и намалее, като след обяд от север отново ще се увеличи. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 5°-8°. Температурата на морската вода е 10°-12°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.
Над по-голямата част от Балканския полуостров ще преобладава облачно време. В северната половина от полуострова валежите ще спрат, а и облачността временно ще се разкъса. В южните райони от Балканите ще продължи да превалява дъжд, но валежите ще отслабват. След временно отслабване в края на деня вятърът от север отново ще се усили и ще започне ново застудяване.
