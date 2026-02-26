©

Една неочаквана диагноза може да промени живота на цяло семейство само за миг. В подобни моменти родителите търсят правилното лечение и надежда за история с щастлив край. Затова възможността за среща с международен експерт се превръща в ценен шанс за тях.Именно такъв шанс ще предостави гостуването на доц. д-р Корай Ялчън – специалист по детска онкология и хематология. По покана на център за медицинско посредничество Brenner Group той ще проведе безплатни консултации във Варна, насочени към семейства, които се сблъскват със сложни онкохематологични заболявания и искат да научат повече за съвременните възможности за лечение.Доц. д-р Ялчън е утвърден експерт, част от екипа на Acıbadem Altunizade Hospital, специализиращ в лечението на редки злокачествени заболявания при деца, сред които остра лимфобластна левкемия, неходжкинов лимфом, солидни тумори и имунодефицитни състояния. Участвал е в над 800 костно-мозъчни трансплантации, като само през последната година е извършил 80 такива, всички те успешни.Професионалният фокус на доцента е насочен към иновативни медицински подходи, които разширяват възможностите за лечение дори при сложни случаи и резистентни форми на онкологични заболявания. Сред тях е и CAR T-клетъчната терапия – революционен подход, при който имунните клетки на пациента биват генетично модифицирани, за да разпознават и унищожават раковите клетки. Доц. Ялчън е бил част от изследователските екипи, работещи върху първите приложения на този тип терапия в педиатрията.Доц. д-р Корай Ялчън ще гостува в гр. Варна на 6 март 2026 и ще проведе индивидуални консултации, подходящи прионкологични заболявания в детска възраст, включително солидни тумори;хематологични заболявания при деца, включително левкемиии лимфоми;обсъждане на възможности за костно-мозъчна трансплантация;оценка на проведено лечение;нужда от второ международно мнение.Безплатните срещи ще дадат възможност на родителите да получат експертни насоки и по-ясна перспектива за следващите стъпки в лечението.Събитието ще се проведе вв присъствието на преводач на български език, който ще съдейства на гостуващите в комуникацията с доц. д-р Ялчън.⚠️ Местата са ограничени, с цел осигуряване на индивидуален подход и задълбочена експертна оценка на случая на всеки пациент.За да присъствате, е необходимо да се регистрирате предварително като и, резултати от изследвания, образна диагностика и кратка история на вашия случай към екипа на Brenner Group на телефон:или имейл: