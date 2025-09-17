ЗАРЕЖДАНЕ...
|Увеличи са се жените на ръководни позиции у нас през 2024 г.
Докладът показва, че през миналата година коефициентът на заетостта на жените на възраст 15-64 години е бил 67,6%, а на мъжете - 74,1%, което е разлика от 6,5 процентни пункта. Разлика се отчита и при средния месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. За мъжете той е бил 1054,36 лв., а за жените - 870,40 лв. Дамите обаче са получавали пенсия средно по 26,5 години, което е с близо 7 години повече в сравнение с мъжете.
През 2024 г. средният осигурителен доход е бил 1655,50 лв. За мъжете той е бил 1696,76 лв., което е с 5,2% повече, отколкото за жените.
Докладът отразява резултатите от изпълнението на политиките в пет приоритетни области: равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост; намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите; насърчаване на равнопоставеността в процесите на вземане на решения; борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите; преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и на сексизма.
