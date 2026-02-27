Уволниха шефката на "Медицински надзор"?
©
Все още няма официално потвърждение за случилото се.
"Това какво общо има с честността на изборите?", попита Николов във Фейсбук.
Очаквайте подробности.
Още по темата
/
Андрей Гюров към към областните управители: Очаквам максимално добра организация за честни избори
26.02
Искра Михайлова обясни защо трима депутати от ''ДПС - Ново Начало" гласуваха "за'' промените в ИК
25.02
Росен Желязков: Голяма част от сменените областни управители бяха договаряни още по време на сглобката
25.02
Още от категорията
/
Регионалният министър: България не е усвоила нито едно евро от фонда за справедлив преход, а той възлиза на 600 млн. евро
26.02
Антон Станков: Пленумът на ВСС би трябвало да има правомощия да избере главен прокурор, но самите членове са решили, че не са компетентни
26.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.