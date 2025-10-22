ЗАРЕЖДАНЕ...
Уволниха служителите на НКЖИ, крали ябълки от частна градина по време на дежурство
© / Facebook/Теодор Вълчев
След като инцидентът беше огласен в социалните мрежи и потвърден от органите на МВР, инж. Александър Вецков незабавно разпореди вътрешна проверка. На база събраните данни и писмени обяснения от всички участници бяха предприети най-строги дисциплинарни мерки – девет работници и ръководителят на групата са освободени от работа, а други петима служители и ръководни лица са получили официални предупреждения за уволнение, съобщиха от НКЖИ.
"Подобни действия нямат място в нашето предприятие. Те не отразяват нито ценностите, нито професионалните стандарти, към които се стремим. Като ръководител поднасям своите извинения на засегнатите собственици и на всички граждани, които очакват от нас високо ниво на отговорност и почтеност. Извинявам се и на стотиците съвестни наши служители, които в най-тежки метеорологични условия, денем и нощем, поддържат и разчистват железните пътища в страната. Те не заслужават това петно и подигравките след този случай “, заяви генералният директор инж. Александър Вецков.
НКЖИ отстоява принципа на нулева толерантност към всякакви прояви, които компрометират железопътния сектор и доверието на обществото в него. Компанията ще продължи да работи за утвърждаване на култура на професионализъм, етика и уважение – както към труда, така и към хората и средата, в която работим.
Още от категорията
/
НОИ: За ТЕЛК пенсия без прекъсване е важна датата на подаване на документа за преосвидетелстване
19:24
Иво Инджев: Конфликтът в Украйна не е имало шанс да бъде разрешен от Тръмп по начина, по който той обеща
19:24
Разбиха престъпна група за фалшиви банкноти, действаща на територията на цяла Европа от 15 години
17:28
Транспортният министър: Намаляването на възрастта за шофьорска книжка ще се отложи възможно най-много
15:13
Има изследвания, че вредното въздействие от екраните при детския мозък е 5 пъти по-голямо, отколкото при алкохолизъм
14:49
Николй Денков: Управлението е толкова нестабилно, че всеки опит нещо да се пооправи, може да доведе до срутване
12:22
Асен Василев: Управляващото мнозинство отказва страната ни да има нов истински главен прокурор
11:02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.