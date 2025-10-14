Сподели close
24-годишен мъж се самоуби в автошкола във Враца. Това съобщиха за "Фокус“" от полицията в града.

Инцидентът е станал днес около 16:00 часа в ж.к. "Дъбника". Младият мъж е разбил с главата си във вратата на автошколата. Самоубийството е станало пред очите на курсисти.

Екипи на Криминална полиция извършват оглед на място, районът е отцепен.