ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ужас на ГКПП "Капитан Андреево"! Такова нещо не сте виждали - чуват се клаксони, хората създават хаос!
Причината - гастарбайтерите се прибират.
"22.08.2025 г., местно време, 20:30 ч. - Емигранти, които не можаха да влязат в България от "Капъкуле" на граничния пункт "Капитан Андреево" в продължение на 4 часа, се разбунтуваха", пише в описание под видеото.
Напрежението обаче е ескалирало, защото от кадри, качени в TikTok става ясно, че хората натискат зверски клаксоните и са излезнали от автомобилите.
Повече вижте във видеото.
Коментари (3)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятели
Aнонимен
преди 1 ч. и 50 мин.
0
преди 2 ч. и 25 мин.
0
Aнонимен
преди 2 ч. и 27 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Около 70 000 души ще получават безплатен топъл обяд и след 30 сеп...
14:13 / 25.08.2025
Важна новина от АПИ
13:59 / 25.08.2025
Президентът: Категорично не приемам внушенията, че саботирам рабо...
12:44 / 25.08.2025
Не си публикувайте децата в социалните мрежи
12:26 / 25.08.2025
Пожар до АМ "Тракия", има задимяване
12:02 / 25.08.2025
Повишената телесна температура е знак за работеща имунна система
11:50 / 25.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис с признание за Мила Роберт
21:56 / 23.08.2025
Стари ергенки влизат в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая"
09:41 / 23.08.2025
Затварят днес и утре тази бургаска улица
05:00 / 23.08.2025
Торнадо премина между Свети Влас и Слънчев бряг
18:08 / 24.08.2025
Екшън в Бургаско, бус с мигранти се вряза в автомобил, шофьорът избяга
20:48 / 23.08.2025
Смъртоносно забавление край Созопол
22:35 / 23.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета