Ужас на ГКПП "Капитан Андреево"! Такова нещо не сте виждали - чуват се клаксони, хората създават хаос!
Автор: Георги Кирилов 12:43Коментари (3)338
Истински ужас се е разиграл преди дни на ГКПП "Капитан Андреево". Огромна колона от автомобили се е била образувала на границата. 

Причината - гастарбайтерите се прибират.

"22.08.2025 г., местно време, 20:30 ч. -  Емигранти, които не можаха да влязат в България от "Капъкуле" на граничния пункт "Капитан Андреево" в продължение на 4 часа, се разбунтуваха", пише в описание под видеото.

Напрежението обаче е ескалирало, защото от кадри, качени в TikTok става ясно, че хората натискат зверски клаксоните и са излезнали от автомобилите.

Повече вижте във видеото.









Aнонимен
преди 1 ч. и 50 мин.
0
 
 
Ще им се развали зарзаватът, който са взели :-).
0
 
 
Да си стоят или в Германия или в Турция - какъв им е проблема?!
Aнонимен
преди 2 ч. и 27 мин.
+1
 
 
И да свирят и да не свирят ,да чакат. Както ние се съобразяваме с турските закони ,и за тях важи същото.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Статистика: