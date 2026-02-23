23 броя регистриран багаж не са пристигнали с чартърен полет от София до Шарм ел Шейх с продължение към Салала, съобщиха запътници от полета.Полетът, изпълнен на 22 февруари, е излетял със закъснение от близо два часа. Вместо в обявения час 6:00 ч., самолетът е излетял в 7:50 ч. По информация на пътници, закъснението е било обяснено с товарене на багаж, но според тях реалната причина е била липса на екипаж. При пристигането си в Шарм ел Шейх част от туристите са установили, че багажът им липсва.По думите им, общо 23 куфара не са били натоварени на самолета. На място са съставени протоколи за липсващ багаж. Пътниците посочват, че са направени многократни опити за връзка с туроператора "Емералд“, откъдето са заявили, че са запознати с проблема и работят по случая, като са уточнили, че багажът се намира в Оман.От своя страна от Bulgaria Air, по думите на засегнатите, при многократни обаждания са давани неясни отговори, като отговорността е била насочвана към туроператора и към наземния оператор в Шарм ел Шейх. Групата включва и по-възрастни хора, които са били изключително притеснени от ситуацията. Почивката е 7-дневна, като на туристите е било обяснено, че е възможно багажът да бъде доставен в рамките на седмица, когато те ще се връщат обратно към България.Според пътниците ситуацията създава сериозни неудобства, тъй като те остават без лични вещи за целия си престой.Сред засегнатите има и хора, които приемат специални медикаменти, намиращи се в чекирания им багаж. Към момента се очаква официална позиция от авиокомпанията и туроператора относно причините за инцидента и сроковете за доставяне на липсващия багаж.