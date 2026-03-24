Тежка катастрофа е станала преди минути на автомагистрала "Тракия“. По първоначални данни лек автомобил се е врязал в задната част на тежкотоварен камион, като инцидентът е станал преди минути.Очевидци публикуваха кадри от мястото на произшествието в социалните мрежи, на които се виждат сериозните материални щети по леката кола. Превозното средство е буквално вклинено под ремаркето на товарния автомобил.Произшествието е станало на АМ "Тракия“ в посока Пловдив до мотела на Ихтиман. На мястото се очакват екипи на "Пътна полиция“ и Спешна помощ.Движението в района може да бъде затруднено.Все още няма официална информация от МВР за пострадали.