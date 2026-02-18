Андрей Гюров ще представи пред президента Илияна Йотова състава на бъдещия кабинет.
Ако проектокабинетът бъде одобрен от държавния глава, на 19 февруари ще бъде издаден указ за съставяне на правителство, което означава, че предсрочните парламентарни избори ще бъдат на 19 април.
Очаквайте подробности във ФОКУС.
В 12:00 ч.: Андрей Гюров представя служебния кабинет пред президента
