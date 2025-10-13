Родопската теснолинейка е определена за едно от най-живописните влакови пътувания в света през есента.Това сочат даннните от ново международно проучване на британската туристическа платформа JR Pass.Железопътната линия, свързваща Септември с Добринище, заема шесто място в глобалната класация на най-красивите есенни маршрути с общ рейтинг 7.81 от 10.Оценката се базира на няколко фактора:- oценки от преглеждания,- брой месечни търсения,- брой споменавания в социалната мрежа Instagram,- метеорологични условия през есента.Най-доброто есенно пътуване в света, според класацията, е Cumbres & Toltec Scenic Railroad в САЩ с рейтинг 9.08/10, следвано от Tren de Sóller в Испания и GoldenPass Line в Швейцария – с по 8.11/10.В челната десетка се нареждат две японски линии, редом до строени в началото на XX век исторически железници.Какво представлява Родопската теснолинейка?Това е най-високата жп линия на Балканите линия с маршрут Септември - Велинград - Якоруда - Разлог - Банско - Добринище.По теснолинейката се движат 14 влака в денонощието – по четири между крайните гари и останалите в по-кратки участъци, сочат данни на БДЖ. В състава на влак "Родопи" (в 08:55 ч. от Септември и обратно от Добринище в 14:40 ч.) има и бюфет-вагон, в който се предлагат храни и напитки.Цената на билета между крайните гари варира от 6.60 лв. до 10 лв. За индивидуални пътувания и до 10 души не е необходимо предварително закупуване на билети.Как е изградена Родопската теснолинейка?Изграждането на жп линията започва през 1921 г., като целта е да се засилят възможностите за отбрана на тези отдалечени български територии, както и за добив и транспортиране на горски ресурс.Проектът е на арх. Стоян Митов, а изпълнението е възложено на въведената година по-рано Трудова повинност. Избрано е нестандартното тясно междурелсие 760 мм предвид трудно проходимия планински терен и икономически съображения.Работи се денонощно, изцяло ръчно. С помощта на малки взривове работниците си помагат в разбиването на скалите в непристъпното дефиле на река Чепинска.Първите 39 км от линията са изградени за 5 години – това е отсечката Сарамбей - Лъджене (Септември - Велинград), открита официално на 1 август 1926 г., припомня Darik.