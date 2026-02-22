Районна избирателна комисия (РИК) – Бургас ще бъде формирана с 17 членове, като Централната избирателна комисия ще определи председател и секретар, информира БТА. Днес областният управител на Бургас Владимир Крумов проведе консултации с политическите партии и коалиции за определяне на състава на комисията за провеждане на изборите за народни представители на 19 април т.г..След дискусия обаче не бе постигнато съгласие относно избора на председател и секретар. В тази ситуация Централната избирателна комисия ще определи ръководните позиции на РИК – Бургас.Общият брой на членовете на РИК е 17. Право на участие в състава имат ГЕРБ-СДС – 5 членове; коалиция "Продължаваме промяната – Демократична България" – 3 членове; партия "Възраждане" – 2 членове; коалиция "Движение за права и свободи – Ново начало" – 2 членове; коалиция "БСП – Обединена левица" – 1 член; партия "Има такъв народ" – 1 член; коалиция "Алианс за права и свободи" – 1 член; партия "МЕЧ" – 1 член; партия "Величие" – 1 член.За председател на РИК Бургас бяха предложени Фани Семерджиева от ГЕРБ-СДС и Иван Иванов от "Възраждане". Георги Михов от "Продължаваме промяната – Демократична България" бе излъчен за секретар на комисията, като предложения за тази позиция направиха също "Движение за права и свободи – Ново начало" – Натали Христова, и "Алианс за права и свободи" – Джема Мюмюнова.Две бяха предложенията за заместник-председатели – Маргарита Събева от "Има такъв народ" и Любима Бургазлиева от "БСП – Обединена левица". Партиите и коалициите се обединиха РИК – Бургас да има четирима заместник-председатели.