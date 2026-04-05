С куклен театър на открито и пъстро шествие Бургас празнува Цветница. Във всички храмове в града вярващите могат да си вземат върбови клонки, а на различни точки в Бургас жителите и гостите на града могат да се включат в празничната програма, информират от Община Бургас за читателите на Burgas.bg.

Театър "Жар“ представи на площад "Атанас Сиреков“ спектакълът "Завръщането на цветята“. Веднага след това актьорите и техните колеги от Бургаския куклен театър тръгнаха на цветно шествие по ул. "Богориди“.

Финалът на шествието е на терасата на културен център "Морско казино“. Там всички деца могат да се включат в арт ателиетата "Цветна феерия“, където ще имат възможност да рисуват и украсяват дърво с пъстри 3D цветя.