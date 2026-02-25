Полицаи задържаха пиян и дрогиран шофьор в Бургаско вчера. Около 03:40 ч. на бургаската улица "Дунав“ е спрян за проверка лек автомобил "Шкода Октавия“, управляван от 41-годишен бургазлия. Полицаите установили, че шофира след употреба на кокаин.Около 12:20 ч. в Средец е спрян за проверка лек автомобил "Опел Корса“, управляван от 49-годишен бургазлия, който шофирал след употреба на алкохол с концентрация 1,30 промила.