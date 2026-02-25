В Бургаско: Пиян и дрогиран шофьор взеха грешно решение
Около 12:20 ч. в Средец е спрян за проверка лек автомобил "Опел Корса“, управляван от 49-годишен бургазлия, който шофирал след употреба на алкохол с концентрация 1,30 промила.
Актуални теми
