В "Елените": Криминално проявени се разхождат с 4 500 евро, носят и куфар с ценности
Автор: Лора Димитрова 21:55
©
Две криминално проявени лица са задържани от служителите на полицията и жандармерията във вилно селище "Елените", съобщи директорът на ОДМВР – Бургас старши комисар Владимир Маринов.

При проверка у задържаните са открити 4 500 евро в големи нови купюри – по 200 и 500 евро. По думите на Маринов у лицата е намерена и голяма връзка с ключове за секретни брави, а в непосредствена близост до тях е намерен куфар, в който имало два лаптопа, скъпи парфюми и дрехи.

По случая е образувано досъдебно производство. Предстои извършване на процесуално-следствени действия.








