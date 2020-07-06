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|Â Ïëîâäèâ ñå ïîÿâè ñêàíäàëíèÿ òðàíñïàðàíò "White Lives Matter"
Òîçè íàäñëîâ, êîéòî ñå ïðåâåæäà êàòî "Æèâîòúò íà áåëèòå èìàò çíà÷åíèå", å êîíòðà îòãîâîð íà àíòèïîäà ìó "Black lives matter".
"Black lives matter" ("Æèâîòúò íà ÷åðíîêîæèòå èìà çíà÷åíèå") e äâèæåíèå, ñúçäàäåíî ïðåç 2013 ã. â ÑÀÙ çàðàäè ïîëèöåéñêîòî íàñèëèå ñðåùó ÷åðíîêîæè. Òîâà å äîñòà àêòóàëíà òåìà, îñîáåíî ïðåç ïîñëåäíèòå ñåäìèöè è ñúáèòèÿòà îêîëî è ñëåä óáèéñòâîòî íà ÷åðíîêîæèÿ Äæîðäæ Ôëîéä. Ïîäðúæíèöè íà "Black lives matter" ïîìîãíàõà èçëÿçîõà íà ïðîòåñò â ãîëåìè ãðàäîâå â ÑÀÙ è ïðåäèçâèêàõà õàîñ è áåçðåäèöè.
"White Lives Matter" å ïðîòèâïîëîæíî äâèæåíèå íà "Black lives matter" è ñå ïðåäïîëàãà, ÷å å ñúçäàäåíî îò êðàéíîäåñíè ôîðìàöèè.
È òàêà "íîâîòî ìîäåðíî", à èìåííî "White Lives Matter" vs. "Black lives matter", äîñòèãíà è äî Ïëîâäèâ.
Âèå êàêâî ìèñëèòå? Òðÿáâà ëè íåùà, èäâàùè îò ÑÀÙ äà íè êàñàÿò? Íî å åäíî íåùî å ôàêò îáà÷å - ðàñèçúì âèíàãè å èìàëî è âèíàãè ùå èìà, áåç çíà÷åíèå çà êîÿ äúðæàâà ñòàâà âúïðîñ. Òîâà å íåùî, êîåòî òðóäíî ùå áúäå èçêîðåíåíî.
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Ãåðìàíêà èçáðà ðîäîïñêî ñåëî ïðåä Êàðèáèòå
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19:01 / 06.07.2020
Äîö. Ïàøîâ: Èçïóñíàõìå âúçìîæíîñòòà äà çàäóøèì åïèäåìèÿòà
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Êìåòúò íà Ðóñå å çàðàçåí ñ êîðîíàâèðóñ
19:00 / 06.07.2020
Áåçóìèå è îïàñåí ïîïóëèçúì å äèñêîòåêèòå äà îñòàíàò îòâîðåíè
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ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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Îôèöèàëíî: Óäúëæèõà èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà!
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15:30 / 04.07.2020
Ðåøåòêè çà êàðíîáàòëèÿòà Æèâêî, îáðàë æåíà â Áóðãàñ
12:01 / 06.07.2020
Ãîëÿì ñïàä íà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâðóñ â Áúëãàðèÿ
08:23 / 06.07.2020
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