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Â Ïëîâäèâ ñå ïîÿâè ñêàíäàëíèÿò òðàíñïàðàíò "White Lives Matter"
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 19:22 / 06.07.2020Êîìåíòàðè (53)267
© Çàáåëÿçàíî â Ïëîâäèâ
Ëîçóíãúò "White Lives Matter" äîñòèãíà è äî Ïëîâäèâ. Òðàíñïàðàíò ñ òîçè íàäïèñ å áèë ðàçïúíàò òî÷íî íàä ïîäëåçà íà Öåíòðàëíà ïîùà. 

Òîçè íàäñëîâ, êîéòî ñå ïðåâåæäà êàòî  "Æèâîòúò íà áåëèòå èìàò çíà÷åíèå", å êîíòðà îòãîâîð íà àíòèïîäà ìó "Black lives matter".

"Black lives matter" ("Æèâîòúò íà ÷åðíîêîæèòå èìà çíà÷åíèå") e äâèæåíèå, ñúçäàäåíî ïðåç 2013 ã. â ÑÀÙ çàðàäè ïîëèöåéñêîòî íàñèëèå ñðåùó ÷åðíîêîæè. Òîâà å äîñòà àêòóàëíà òåìà, îñîáåíî ïðåç ïîñëåäíèòå ñåäìèöè è ñúáèòèÿòà îêîëî è ñëåä óáèéñòâîòî íà  ÷åðíîêîæèÿ Äæîðäæ Ôëîéä. Ïîäðúæíèöè íà "Black lives matter" ïîìîãíàõà èçëÿçîõà íà ïðîòåñò â ãîëåìè ãðàäîâå â ÑÀÙ è ïðåäèçâèêàõà õàîñ è áåçðåäèöè.

"White Lives Matter"  å ïðîòèâïîëîæíî äâèæåíèå íà "Black lives matter" è ñå ïðåäïîëàãà, ÷å å ñúçäàäåíî îò êðàéíîäåñíè ôîðìàöèè.  

È òàêà "íîâîòî ìîäåðíî", à èìåííî "White Lives Matter" vs. "Black lives matter", äîñòèãíà è äî Ïëîâäèâ.

Âèå êàêâî ìèñëèòå? Òðÿáâà ëè íåùà, èäâàùè îò ÑÀÙ äà íè êàñàÿò? Íî å åäíî íåùî å ôàêò îáà÷å - ðàñèçúì âèíàãè å èìàëî è âèíàãè ùå èìà, áåç çíà÷åíèå çà êîÿ äúðæàâà ñòàâà âúïðîñ. Òîâà å íåùî, êîåòî òðóäíî ùå áúäå èçêîðåíåíî.

Áåëè ñðåùó ÷åðíè. ×åðíè ñðåùó áåëè.








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Ñìåøíèöè, êîå ìó å ñêàíäàëíîòî áå???!?!?!
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Çà ìåí black lives matter è white lives matter ñà åäíàêâî ñêàíäàëíè... Çàùî ïðåä lives matter, òðÿáâà äà èìà öâÿòðŸ¤”
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Àìà íàïèøåòå ãî íà Áúëãàðñêè! Ìèñëÿ ÷å ïîâå÷åòî õîðà ùå ãî ðàçáåðàò
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È çàùî äà å ñêàíäàëåí?!Òàêà òðÿáâà äñ áúäå!!!
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Íîðìàëíî å ñëåä îáëú÷âàíåòî îò ìåäèèòå çà ïðîáëåìèòå íà öâåòíîêîæèòå äà ñå íàïîìíè íà óïðàâëÿâàùèòå,÷å ïðîöåñà íà öèãàíèçàöèÿ ðàíî èëè êúñíî ùå ñúçäàäå ïðîáëåì.
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Àêî áåëèòå ñà êðàéíî äåñíè, òî ÷åðíèòå ñà êðàéíî ëåâè, à â Áúëãàðèÿ ëåâèòå ñà ïðè÷èíàòà äà ñìå íàé-æàëêàòà äúðæàâà â Åâðîïà. Ìàé ïî-äîáðå êðàéíî äåñíè.
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Áðàâî íà òåçè, êîèòî ñà ãî ñëîæèëè!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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20:18 / 06.07.2020
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20:16 / 06.07.2020
Ðóìúíñêè òóðîïåðàòîð: Îôåðòèòå íà áúëãàðñêèòå õîòåëèåðè ñà òðóäíè...
19:01 / 06.07.2020
Äîö. Ïàøîâ: Èçïóñíàõìå âúçìîæíîñòòà äà çàäóøèì åïèäåìèÿòà
19:01 / 06.07.2020
Êìåòúò íà Ðóñå å çàðàçåí ñ êîðîíàâèðóñ
19:00 / 06.07.2020
Áåçóìèå è îïàñåí ïîïóëèçúì å äèñêîòåêèòå äà îñòàíàò îòâîðåíè
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Îôèöèàëíî: Óäúëæèõà èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà!
13:08 / 06.07.2020
Ðåêîðä: Çà ïúðâè ïúò òîëêîâà ìíîãî íîâîçàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ çà 24 ÷àñà â Áúëãàðèÿ
05:40 / 04.07.2020
×àðîâíà ðåïîðòåðêà îò ÁÍÒ ñúæàëè æåñòîêî, ÷å å èçáðàëà äà ïî÷èâà íà ðîäíîòî ìîðå
17:03 / 04.07.2020
Ñïàñèõìå ëè ëåòíèÿ ñåçîí? Ïëàæîâåòå ïî ðîäíîòî ìîðå ñà ïúëíè, íÿìà ñâîáîäíè õîòåëè
15:28 / 04.07.2020
Êúöè Âàïöàðîâ èçâàäè íåâåðîÿòåí êúñìåò, ïîëó÷àâà 400 áîíà îò äúðæàâàòà
15:30 / 04.07.2020
Ðåøåòêè çà êàðíîáàòëèÿòà Æèâêî, îáðàë æåíà â Áóðãàñ
12:01 / 06.07.2020
Ãîëÿì ñïàä íà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâðóñ â Áúëãàðèÿ
08:23 / 06.07.2020
Àêòóàëíè òåìè
Ëÿòî 2020 ã.
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
ÒÂ è øîó ñåçîí 2019/2020 ã.
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