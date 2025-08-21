Новини
В Созопол можете да шофирате екстремно, но безопасно
Автор: Екип Burgas24.bg 14:55
© Bulgaria ON AIR
След серията инциденти през последните дни, любители на високите скорости отправят апел към водачите – да пазят себе си и околните, за да няма повече жертви. 

Те призовават всеки, който иска да изпробва шофьорските си умения, да не го прави на пътя, а чрез симулатори във виртуалната реалност. 

За Димитър Нинов адреналинът от шофирането на състезателен автомобил е незаменим. За да се наслаждава на хобито си обаче, той не рискува на пътя, а в първия клуб за виртуална реалност в Източна Европа.

"Тук мога да тествам лимитите на автомобила и собствените си, без да нарушавам закона по българските пътища и да жертвам някой живот освен своя", сподели той. 

Създател на мястото е Денис Стойнев, който цели освен да забавлява, и да възпитава. 

"Това не е просто бизнес, а мисия. Не просто центрове за забавления, а също така обучителни центрове, които обучават не само състезатели, а и нормални хора, които искат да си подобрят уменията - за да имаме едни по-безопасни пътища, каквито се случват постоянно", каза той пред Bulgaria ON AIR.

Виртуалната реалност предоставя възможност за максимално реалистично шофиране и усещане на всяко движение на автомобила, както и как той се държи при различни настилки и атмосферни условия. 

"Нашият апел към водачите е да бъдат по-сдържани, да гледат огледалата и да внимават повече, защото аз правя много километри в истинския живот, както и на симулаторите, и виждам, че я няма културата, никой не внимава, а уменията са на много ниско ниво", посочи още Стойнев.

Състезателни клубове във виртуална реалност има в София, Пловдив и Созопол.








