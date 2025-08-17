Новини
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
Автор: Петър Дучев 08:54
© Burgas24.bg
Днес ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в северозападните и югоизточните райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, за София - около 30°.

Атмосферното налягане се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

В планините ще бъде слънчево, а след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в Източните Родопи и западните дялове на Стара планина, ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24°, на 2000 метра - около 17°.

По Черноморието ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. Ще продължи да духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.



