|В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
Атмосферното налягане се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца.
В планините ще бъде слънчево, а след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в Източните Родопи и западните дялове на Стара планина, ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24°, на 2000 метра - около 17°.
По Черноморието ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. Ще продължи да духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
