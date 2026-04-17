В навечерието на предсрочните парламентарни избори за 52-ро Народно събрание, президентът Илияна Йотова направи официално обръщение към българските граждани. В емоционална реч държавният глава призова за висока избирателна активност като единствен законен инструмент за преодоляване на политическата криза и пресичане на порочните изборни практики.

Йотова определи предстоящия вот като "решаващ за пътя на България"

и подчерта, че гласуването надхвърля рамките на формалната процедура. Според нея пускането на бюлетина е акт на принадлежност към нацията и заявка за участие в изграждането на просперираща и справедлива държава.

"Моят глас е моето Аз и то не може да бъде преотдадено на никого“, категорична бе тя, подчертавайки, че индивидуалният избор е неподвластен на чужди влияния.

Президентът направи реалистичен анализ на сложната обстановка, в която се провеждат изборите през пролетта на 2026 г. Тя посочи няколко ключови фактора, които подсилват тревогата в обществото: последствията от въвеждането на еврото и скокът в цените на стоките; геополитическата нестабилност и политическата апатия.

Илияна Йотова обърна специално внимание на опитите за разколебаване на избирателите чрез внушения, че изборите са излишни или че резултатът е предварително предрешен чрез политически "сглобки". Тя призова гражданите да не се затварят в "собствената си крепост", а да излязат и да гласуват, тъй като масовото участие е най-ефективното оръжие срещу "отровната язва" на купения вот.

"Нека да гласуваме, но да мислим и за деня след изборите, когато ще живеем и ще работим заедно. Когато политическата интрига ще отшуми, но ние трябва да се грижим за неотложните проблеми, които стоят пред страната ни. Затова е необходимо час по-скоро работещо Народно събрание. Необходимо ни е правителство с капацитет и с категорична подкрепа.", завърши обръщението си президентът на Република България.