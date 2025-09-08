Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
В много училища и детски градини продължават да изискват хартиени бележки за началото на учебната година
Автор: Екип Burgas24.bg 17:09Коментари (1)150
©
Въпреки указанията на трима министри медицинските специалисти в много училища и детски градини продължават да изискват хартиени бележки за началото на учебната година. Много родители изпращат сигнали до медиите, че в тяхното детско или учебно заведение не се признава нововъведението информацията да се ползва по служебен ред през националната здравноинформационна система НЗИС.

Оплакванията идват на фона на тържествена пресконференция тази седмица на трима министри - Силви Кирилов, Красимир Вълчев и Валентин Мундров, на която те обявиха, че вече няма нужда родителите да носят личните здравно-профилактични карти на децата, нито да предоставят т.нар. контактни бележки - бележка от личния лекар, че детето не е контактувало със заразно болен, припомня СЕГА.

Министерството на здравеопазването обяви още в понеделник, че хартиените бележки отпадат. Това стана възможно, след като здравните специалисти в детските градини и училищата получиха достъп до НЗИС, съобщи МЗ. По този начин улесняваме над 2 милиона български граждани, всички деца до 18 г. и техните родителите, както и личните лекари, посочи здравният министър. 

Още в понеделник обаче стана ясно, че реалността е доста различна - часове преди съобщението на МЗ например столичната РЗИ пусна указания към гражданите и медицинските специалисти в детските градини, в които казва, че до синхронизирането на функционалността за достъп до медицинската информация в НЗИС, посочените в наредбата документи за прием на дете в детска градина следва да се приемат и на хартиен носител. Такива съобщения се виждат и в сайтовете на други инспекции в страната, а от РЗИ-Плевен са посочили като основание писмо на МЗ от 29 август.

И след повторното уверение, че служебният обмен е в сила, част от медицинските специалисти обясняват, че нямат "софтуер", за да влизат в системата, поради което картоните трябва да се представят на хартия, съобщават читатели. 

По-ясни са нещата с контактните бележки - те твърдо отпадат. Освен това през седмицата министрите обясниха, че всички деца, преминали профилактични прегледи след 1 януари 2025 г. няма да представят бележки и да се явяват на нов преглед. Здравният министър обаче напомни, че провеждането на годишен профилактичен преглед е задължително. Прегледите трябва да бъдат направени до края на 30 септември, предупреди той.

Към училищата функционират 1801 здравни кабинета. Тази година те ще бъдат с 31 повече, отколкото през 2024 г. В детските градини функционират 1629 здравни кабинета, те ще бъдат с 52 ще бъдат повече в сравнение с миналата година.



Още по темата: общо новини по темата: 330
03.09.2025 Министърът на здравеопазването: Готови сме за електронно издаване на всички здравни документи, необходими за началото на учебната година
27.08.2025 Вижте ваканциите и почивните дни за новата учебна година
25.08.2025 Експертът Габриела Руменова с препоръки преди първия учебен ден
10.12.2024 Заради дни, които се обявяват за неучебни, може да се наложи удължаване на учебната година
30.09.2024 Кои училищни принадлежности крият рискове за учениците?
27.09.2024 Диян Стаматов: Контролът и безопасността в училищните дворове е ключов
казус
предишна страница [ 1/55 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Само глупости измислят от министерствата.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Четвърти ден издирват мъж, изчезнал край Пазарджик
17:10 / 08.09.2025
ФБР поиска от Apple да отключи телефона на Алексей Петров
17:08 / 08.09.2025
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
17:08 / 08.09.2025
Верижна катастрофа на АМ "Тракия" предизвика сериозно задръстване...
17:11 / 08.09.2025
Държавата остави Ники без лечение
17:12 / 08.09.2025
Лято до края на септември?
17:13 / 08.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
Първият учебен ден
Застреляха Алексей Петров
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: